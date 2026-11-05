GROSSETO – Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato il tutto esaurito, torna a Grosseto “Giochiamo con la musica”, il progetto della Scuola di musica “G. Chelli”, realizzato in collaborazione con NpM – Nati per la musica e sostenuto dall’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Grosseto.

L’iniziativa propone sette incontri gratuiti rivolti ai bambini dai 3 agli 8 anni, con l’obiettivo di promuovere l’esperienza musicale in famiglia come occasione di relazione, scoperta e crescita condivisa. Attraverso attività ludiche e laboratoriali, i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo dei suoni, dei ritmi e della musica insieme ai genitori e alle figure adulte di riferimento.

“La partecipazione registrata lo scorso anno, con tutti i posti disponibili esauriti, conferma l’interesse delle famiglie verso proposte educative capaci di unire apprendimento, creatività e condivisione – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante -. Sostenere iniziative come questa significa investire nella crescita dei più piccoli e offrire loro, insieme alle famiglie, occasioni di scoperta e socializzazione”.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 10.30 nelle seguenti date: 28 novembre e 5 dicembre presso la Scuola di musica Chelli; 16 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile e 8 maggio presso la Biblioteca Chelliana.

La partecipazione è gratuita, con 15 posti disponibili e prenotazione obbligatoria, da effettuare scrivendo all’indirizzo [email protected]. Per informazioni è possibile contattare la Scuola di musica Chelli al numero 0564 449200.