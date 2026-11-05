GROSSETO – Uno spazio accogliente e funzionale, dove studiare, da soli o in gruppo, trascorrere del tempo insieme e confrontarsi.

È l’aula studio alla Cittadella dello studente, in via Scopetani 6 (nell’ex centro per l’impiego). Un servizio ideato dalla Provincia di Grosseto e realizzato dalla cooperativa Uscita di Sicurezza.

“Un servizio importante – sottolinea Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – che la Provincia ha fortemente voluto e che si rivela utile non solo come spazio di incontro e condivisione, ma soprattutto per gli studenti pendolari, che vengono da fuori e trovano un posto dove fermarsi per studiare o riposare. Altrettanto fondamentale è la presenza degli operatori di Uscita di Sicurezza che, oltre all’attività di apertura e sorveglianza, sono un punto di riferimento per l’ascolto dei giovani. Lo riteniamo quindi un obiettivo significativo, finanziato da bilancio della Provincia”.

“I ragazzi hanno bisogno di spazi dove incontrarsi, condividere lo studio, certo, ma anche passioni e progetti”, dice Luca Terrosi, presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza. “Poterlo fare nella zona della città deputata alle scuole, che frequentano ogni giorno, è il vero valore aggiunto perché permette loro di avere un luogo di riferimento dove vedersi proprio dopo l’ultima campanella, senza dover ricorrere a lunghi spostamenti”.

Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17, gli studenti potranno frequentare liberamente l’aula studio, senza bisogno di prenotazione.

Durante l’orario di apertura sarà sempre presente un tutor, a disposizione degli studenti sia per eventuali bisogni che per segnalazioni e consigli.

Il servizio è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni: 335 187 0914 – 393 397 3847