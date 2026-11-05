CAPALBIO. Partita la gara di solidarietà, per continuare i percorsi di riabilitazione di Sofia, una bimba di 4 anni affetta da paralisi cerebrale infantile dovuta alle complicazioni sopraggiunte durante il parto.

La raccolta fondi è partita su GoFundMe da qualche giorno e ha già superato gli 11mila euro. Oggi, 5 novembre, il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini conferma che anche il Comune si sta muovendo a sostegno della famiglia e sta aprendo un conto corrente dedicato alla causa.

La gara di solidarietà per le cure di Sofia

I ricoveri riabilitativi intensivi per Sofia sono iniziati al Bambino Gesù di Roma. Poi le terapie a domicilio e i percorsi attraverso il servizio sanitario. «Ma i progressi – raccontano i genitori, Francesca e Alessandro – erano pochi. Così abbiamo intrapreso percorsi riabilitativi privati, in Italia e all’estero, affrontando spese molto elevate, mese dopo mese, insieme a continui viaggi e sacrifici».

Per poter essere sempre accanto a Sofia e dedicarle tutto il tempo necessario mamma Francesca ha dovuto anche lasciare il proprio lavoro.

Oggi Sofia è una bambina sempre allegra, sorridente e piena di vitalità, anche se non cammina ancora in modo funzionale e non riesce a esprimersi attraverso il linguaggio verbale, ma con quello dei segni. «Grazie alle terapie – continuano i genitori – ha iniziato a fare i suoi primi passi da sola: per noi ciò rappresenta una conquista enorme».

«Ed è proprio per questo – proseguono – che non vogliamo fermarci. Il tempo passa e vorremmo poter offrire a Sofia tutte le opportunità riabilitative possibili, continuando i percorsi specializzati che possono aiutarla a migliorare le sue capacità, la sua comunicazione e la sua autonomia».

«Per questo abbiamo deciso di chiedere il vostro aiuto – dicono i genitori su una lettera scritta su GoFundMe – Le spese delle terapie private, dei trattamenti specializzati e dei continui spostamenti sono diventate sempre più difficili da sostenere da soli.»

«Ogni contributo, anche piccolo, può aiutarci»

«Con questa raccolta fondi – proseguono – vorremmo riuscire a garantire a Sofia la continuità delle cure di cui ha bisogno, senza dover rinunciare a opportunità importanti per il suo percorso».

«Ogni contributo, anche piccolo, può aiutarci a continuare questo cammino – concludono – Grazie per essere parte del nostro cammino».