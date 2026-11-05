GROSSETO. Nell’ambito delle strategie di presidio del territorio e di prevenzione integrata promosse dall’Amministrazione comunale, la Polizia Locale di Grosseto effettuerà nella serata di venerdì 6 novembre un servizio straordinario ad alta visibilità mirato alla sicurezza urbana e al controllo della circolazione stradale.

L’attività, come comunicato dall’Amministrazione in una nota, si concentrerà in un’area strategica della città che comprende piazza Fratelli Rosselli, via Oberdan, via Roma, piazza Marconi e vie limitrofe.

L’obiettivo dell’intervento è garantire una presenza capillare e rassicurante della Polizia Locale nei luoghi a maggiore afflusso e snodo viario, coniugando la prevenzione dei fenomeni di degrado urbano al contrasto dei comportamenti di guida a rischio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle direttive politico-amministrative volte al rafforzamento della sicurezza percepita e della vivibilità cittadina, riaffermando la funzione della Polizia Locale quale punto di riferimento, tutela e prossimità per residenti e visitatori.

I controlli, coordinati dagli Ufficiali del Comando, vedranno l’impiego coordinato di più pattuglie per assicurare la fluidità del traffico e il rispetto delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali.