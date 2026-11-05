SCARLINO. Nuovi sviluppi per la vicenda legata alla sicurezza di viale Matteotti a Scarlino Scalo, sollevata dalla petizione di 235 residenti promossa dalla coalizione “Scarlino nel Cuore”.

«Con nota ufficiale del 4 novembre 2026, l’Area viabilità della Provincia di Grosseto ha risposto al protocollo da noi presentato – dicono da Scarlino nel Cuore in una nota – Nella lettera firmata dal Dirigente, l’Ente provinciale richiama il quadro normativo dell’articolo 37 del Codice della Strada, confermando che la programmazione e l’installazione della segnaletica stradale e dei presidi di rallentamento nei centri abitati spettano al Comune di Scarlino».

«Al contempo – ricordano – prendendo atto della complessità dei problemi infrastrutturali evidenziati dalla petizione, in primis la necessità di bitumatura della carreggiata, la Provincia ha formalizzato la propria disponibilità a partecipare a un tavolo tecnico congiunto con l’Amministrazione comunale per individuare le soluzioni e programmare gli interventi».

«La risposta della Provincia conferma la fondatezza e la concretezza della battaglia portata avanti con le 235 firme dei cittadini dello Scalo – dichiara il coordinatore di Scarlino nel Cuore, Maciej Vella – Prendiamo atto con favore del chiarimento sulle competenze e, soprattutto, della disponibilità dell’Ente provinciale a sedersi a un tavolo per affrontare il tema dell’asfalto».

«Adesso la palla passa al Comune di Scarlino – conclude Vella – la Giunta ha tutte le condizioni per agire da subito sulla segnaletica di sua spettanza e ha il dovere di convocare senza ritardi l’incontro con la Provincia per definire le opere infrastrutturali. I cittadini non chiedono polemiche, ma un cantiere e una strada sicura».