CAPALBIO – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello è intervenuta a Capalbio Scalo per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una delle quali in sosta.
Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Orbetello, intervenuti sul posto, i due veicoli sono entrati in collisione. A seguito dell’urto, l’autovettura responsabile dell’impatto si è adagiata sul fianco destro, rimanendo appoggiata a un muro di contenimento.
All’arrivo dei Vigili del Fuoco, gli occupanti dei due veicoli erano già usciti autonomamente dagli abitacoli. Il personale sanitario intervenuto non ha ritenuto necessario il loro trasferimento in ospedale.
La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.