GROSSETO – “Una collaborazione concreta tra istituzioni, capace di trasformare un’opportunità di finanziamento nazionale in nuove risorse e professionalità a disposizione del territorio”.

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e il Coeso – Società della Salute, che disciplina i rapporti tra i due enti nell’ambito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, finanziato attraverso il Fondo sociale europeo plus (FSE+).

Un impegno istituzionale che ha permesso di portare sul territorio un finanziamento complessivo di circa 1 milione e 400mila euro e di inserire otto nuove professionalità destinate al rafforzamento della rete dei servizi sociali: quattro funzionari psicologi, quattro funzionari educatori socio-pedagogici e un funzionario amministrativo.

Il ruolo del Comune di Grosseto – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è stato determinante per consentire alla Società della Salute, quale Ambito territoriale sociale di riferimento per tutti i Comuni aderenti, di partecipare alla misura ministeriale e beneficiare delle relative risorse. Le caratteristiche del programma, che prevedeva specifici profili professionali e il loro inquadramento nel comparto Funzioni locali, non consentivano infatti al Coeso di procedere direttamente alle assunzioni. L’Amministrazione grossetana si è quindi resa disponibile a svolgere il ruolo di ente capofila per la procedura, mettendo a disposizione la propria capacità amministrativa e organizzativa e rendendo possibile il completamento dell’iter”.

“Questa operazione dimostra quanto sia importante la collaborazione tra enti, soprattutto quando si tratta di cogliere opportunità che, da soli, non sarebbe possibile realizzare. Il Comune di Grosseto ha scelto di mettere le proprie competenze e la propria struttura al servizio di un obiettivo comune, superando un ostacolo di natura amministrativa e consentendo al Coeso e a tutti i Comuni dell’Ambito di beneficiare di risorse importanti. Non ci siamo limitati a guardare a un’opportunità, ma abbiamo lavorato perché diventasse un risultato concreto per il territorio”.

“In una fase particolarmente delicata per il sistema dei servizi sociali, rafforzare la capacità di risposta ai bisogni delle persone e delle famiglie è una priorità – aggiunge l’assessore al Personale Riccardo Ginanneschi -. Le nuove figure professionali rappresentano un investimento importante per migliorare la presa in carico, sostenere il lavoro degli operatori e garantire servizi sempre più qualificati. Il Comune ha fatto la propria parte, mettendosi a disposizione del Coeso per rendere possibile un risultato che va a beneficio dell’intero Ambito territoriale”.