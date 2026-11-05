ORBETELLO – «Erba mai tagliata, rifiuti sparsi, un edificio abbandonato con le porte divelte e una nicchia con elementi elettrici in vista». È la fotografia del Parco delle Crociere di Orbetello contenuta nella relazione della Asl Toscana sud est (CLICCA QUI), che i Giovani democratici Costa d’Argento hanno ottenuto con un accesso agli atti. Il documento chiede al sindaco di far eseguire la pulizia e la manutenzione dell’area.

La denuncia dei Giovani democratici

«Dopo aver fatto un accesso agli atti siamo riusciti a ottenere la relazione predisposta dal dipartimento di igiene della Asl in seguito al nostro esposto sulla situazione del Parco delle Crociere di Orbetello, con le relative prescrizioni per il Comune, che sembra fare orecchie da mercante – dichiara Matteo Porta, dei Giovani democratici Costa d’Argento -. Agiremo con ogni mezzo affinché queste prescrizioni a tutela della salute pubblica vengano attuate il prima possibile».

L’esposto e il sopralluogo

L’esposto è arrivato alla Asl il 4 settembre e segnalava problemi igienico-sanitari legati al degrado e all’incuria del parco pubblico. Il primo ottobre, alle 9.30, i tecnici della prevenzione Sandro Lunghini e Ambra Mugnaini hanno fatto un sopralluogo insieme al personale del Comando della Polizia locale di Orbetello. La relazione, firmata anche dal responsabile dell’Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione della zona Colline dell’Albegna, Davide Romani, è stata inviata al sindaco il 5 ottobre.

Cosa hanno trovato i tecnici

L’elenco dei problemi ha vari punti. «In alcune zone del parco la vegetazione è incolta: l’erba non è stata tagliata, alberi e arbusti non sono stati potati e sul terreno c’è uno strato di foglie secche e aghi di pino. In diversi punti ci sono rifiuti abbandonati, come cartacce, bottiglie e plastica».

«Vicino al muro perimetrale esterno c’è una nicchia con elementi elettrici in vista, e i tecnici non hanno potuto verificare se siano scollegati dalla rete. Nell’area c’è poi un fabbricato in evidente stato di abbandono, probabilmente un’ex abitazione del personale dell’Aeronautica militare. Le porte sono divelte e la recinzione si scavalca facilmente, quindi chiunque può entrarci».

All’ingresso i cancelli di ferro sembrano sempre aperti e sono molto arrugginiti, anche nelle parti portanti e nelle cerniere. Nel parco ci sono anche colonne ornamentali in cemento armato con il cemento rovinato o mancante e i ferri dell’armatura a vista, oltre ad alcune piattaforme in muratura rialzate con parti rotte e danneggiate.

Cosa chiede la Asl

Secondo i tecnici, l’incuria dell’area e degli edifici può diventare rifugio e luogo di riproduzione per insetti, roditori e altri animali, potenziali portatori di malattie infettive. Il rischio pesa ancora di più perché il parco si trova in pieno centro abitato.

Per questo la Asl ritiene necessario che a chi ne è legalmente responsabile sia imposto «di fare la manutenzione e la pulizia del verde, rimuovendo i residui vegetali secchi e i rifiuti sia nel parco sia dentro l’edificio abbandonato. La valutazione sulla stabilità degli edifici, degli arredi e delle strutture in ferro e muratura spetta invece al Comune, che deve anche verificare se il quadro elettrico è davvero disattivato».

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