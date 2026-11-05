GROSSETO – La Chiesa di Grosseto è in lutto per la morte di don Silvano Comini, sacerdote della diocesi che per molti anni ha guidato la comunità di Casotto dei Pescatori. Si è spento poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 5 novembre, al Convitto ecclesiastico di Firenze, dove viveva da alcuni anni. Aveva compiuto 87 anni pochi giorni fa.

Dai Carmelitani alla Maremma

Don Silvano Comini era nato a Visano, in provincia di Brescia, il 31 ottobre 1939, ed era stato ordinato sacerdote a Roma il 5 aprile 1964. Dopo un percorso nell’Ordine dei carmelitani era arrivato nella diocesi di Grosseto, dove è entrato a far parte del clero secolare.

Una vita accanto a Casotto dei Pescatori

In Maremma ha dedicato moltissimi anni alla comunità di Casotto dei Pescatori, legando il suo ministero a quel territorio e alla sua gente. Si è preso cura anche della cappella rurale di Barbaruta.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo semplice e bonario, dai tratti originali, capace di una presenza discreta e fedele accanto alla sua comunità.

Il terzo lutto in pochi mesi

Con la morte di don Silvano il presbiterio grossetano vive il terzo lutto in pochi mesi, dopo quelli di don Roberto Nelli e di don Michele Lamberti. Per la diocesi è un tempo di distacchi da vivere nella preghiera e nella gratitudine per questi sacerdoti, che hanno speso la loro vita al servizio del Vangelo e delle persone loro affidate.

Il funerale

Il funerale sarà celebrato sabato 7 novembre alle 10.15 al Convitto ecclesiastico di Firenze. La comunità di Casotto dei Pescatori lo ricorderà nella messa di sabato sera alle 18.

Il vescovo Bernardino, il presbiterio e tutta la Chiesa diocesana affidano don Silvano alla misericordia del Padre e invitano i fedeli ad accompagnarlo con la preghiera.

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