SORANO – Il patrimonio archeologico medievale di Sorano, i suoi castelli, gli antichi insediamenti e le trasformazioni del paesaggio saranno al centro della giornata di studi “Medioevi invisibili. Archeologie e paesaggi del territorio di Sorano”, in programma sabato 7 novembre, a partire dalle ore 9.30, alla Fortezza Orsini.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Cultura e Territorio (ACT) in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Sorano, riunirà studiosi ed esperti per presentare i risultati delle ricerche condotte sul territorio, approfondire le conoscenze sul suo passato medievale e individuare nuove prospettive di studio e valorizzazione.

Il programma si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali del sindaco Barbara Belcari e della consigliera comunale con delega alla Cultura Lavinia Montanini, seguiti dall’introduzione di Lara Arcangeli, direttrice scientifica del Sistema museale comunale di Sorano.

Nel corso della mattinata saranno affrontati diversi aspetti della storia medievale del territorio: dalla tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico ai paesaggi e ai castelli di Sorano, fino alle fasi medievali del sito della Biagiola e alla storia di Rocca Silvana.

Interverranno Jacopo Francesco Tulipano della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Luca Mario Nejrotti e Manuela Mazzon dell’associazione Cultura e Territorio e Chiara Valdambrini della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala.

I lavori riprenderanno nel pomeriggio, alle 14.30, con gli interventi di Edoardo Vanni dell’Università per Stranieri di Siena, dedicato alla mobilità transumante nei paesaggi del Mediterraneo tra Antichità e Medioevo, e di Valentina Mili dell’associazione Cultura e Territorio, che approfondirà la storia della Rocca Tédula. Seguiranno una discussione generale sulle prospettive di ricerca e, alle 16.30, le conclusioni della giornata.

«Il territorio di Sorano custodisce un patrimonio storico e archeologico di straordinario valore, che merita di essere conosciuto, studiato e valorizzato – dichiarano il sindaco Barbara Belcari e la consigliera comunale con delega alla Cultura Lavinia Montanini –. Questa giornata rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza delle nostre radici e comprendere meglio le trasformazioni che hanno interessato il territorio nel corso dei secoli. La ricerca storica e archeologica è fondamentale anche per costruire nuove opportunità di valorizzazione culturale e turistica. Ringraziamo l’associazione Cultura e Territorio, la Pro Loco e tutti gli studiosi che contribuiranno a questa iniziativa».