GROSSETO. Sarà inaugurata il giorno 7 novembre alle ore 17 la mostra fotografica dell’Archivio Fratelli Gori al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma in piazza Baccarini 3 a Grosseto.

«La mostra – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’Assessore alla Cultura Luca Agresti – è l’occasione per tornare al 4 novembre 1966, giorno dell’alluvione a Grosseto e per scoprire non solo l’entità dei danni che colpirono la città, ma la forza e la resilienza di un’intera comunità: delle istituzioni che non fecero mancare il loro supporto, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa che seppero portare aiuto e conforto e dei cittadini comuni che per primi si presero cura della propria città».

Dal 7 novembre fino al 31 dicembre

L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2026, è stata curata da Maria Enrica Monaco Gori, vicepresidente dell’Archivio Fotografico F.lli Gori, che da anni si dedica alla valorizzazione di questo patrimonio fotografico.

«Le fotografie dell’Archivio Fratelli Gori – dichiara Maria Enrica Monaco Gori – ci permettono di fare un viaggio nel tempo, non solo per rivivere una delle pagine più dure della nostra storia, ma anche per celebrare il coraggio, la resilienza e il senso di comunità che permisero a Grosseto di rinascere dal fango».

Il Direttore scientifico del Maam, Luca Giannini, aggiunge: «Il Museo non si limita a raccogliere oggetti, come qualcuno potrebbe pensare, ma espone storie di comunità e di persone vissute molti secoli fa. La mostra rientra proprio in questo ambito perché, attraverso immagini uniche, ci racconta non solo l’evento catastrofico dell’alluvione del 1966, ma la comunità che la subì e che seppe affrontarla.

Il mio ringraziamento più sentito va all’Archivio Fratelli Gori per l’incredibile e incessante lavoro di conservazione e divulgazione del prezioso materiale fotografico custodito dall’Archivio e per la sensibilità di aver pensato al MAAM come luogo per questa mostra».

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Grosseto, ci riporta indietro, al tragico evento del 4 novembre 1966. L’alluvione provocò a Grosseto un morto (il buttero Santi Quadalti) ed enormi danni che misero in ginocchio l’intera comunità.

L’allora sindaco Renato Pollini si ritrovò ad amministrare una città completamente isolata, priva di acqua potabile e di energia elettrica, mentre oltre 20.000 ettari di campagna maremmana erano sommersi dall’acqua.

L’alluvione del 1966 a Grosseto

Furono ben 1.500 famiglie a rimanere senza casa. Eppure, superato il primo momento di inevitabile sconforto, i cittadini si armarono di secchi, scope e pale, affrontando il disastro in prima persona per riportare Grosseto alla normalità.

In quei giorni drammatici, gli elicotteri si alzarono in volo per trarre in salvo chi era rimasto isolato sui tetti, mentre la Croce Rossa intervenne tempestivamente per assistere la popolazione.

In questo scenario, le mura storiche della città si trasformarono in un rifugio provvidenziale: dall’alto della fortificazione, i grossetani poterono osservare il grande lago d’acqua che aveva sommerso la loro città e mettervi al sicuro le proprie automobili.

I primi soccorsi organizzati e i volontari arrivarono sul posto solo dopo cinque giorni, il 9 novembre. Nonostante le enormi difficoltà fisiche e logistiche, la macchina della solidarietà si mise in moto.

Il 13 novembre arrivò il rappresentante del Papa che, accompagnato da don Franco Cencioni, si recò nelle campagne per portare conforto alle popolazioni colpite.

Il 20 novembre fu la volta dell’ex ministro della Real Casa Falcone Lucifero, che consegnò agli abitanti generi di prima necessità.

La paura, tuttavia, non abbandonò la Maremma: il 24 novembre, a causa di una nuova ondata di forti piogge, la popolazione ripiombò nell’incubo. Il quotidiano La Nazione titolò emblematicamente in prima pagina: «L’Ombrone irrompe di nuovo alla periferia di Grosseto».

A un mese dal 4 novembre, la situazione rimaneva ancora estremamente critica. Il dramma di Grosseto fu storicamente oscurato da quello, ben più mediatico e grave per le perdite umane e artistiche, di Firenze.

Proprio a causa della scarsa attenzione riservata alla vicenda dalla cronaca nazionale, l’alluvione di Grosseto venne ribattezzata «l’alluvione della povera gente».