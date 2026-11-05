GROSSETO. La scrittrice maremmana Paola Alberti è stata scelta, insieme a pochi altri autori, per rappresentare la regione Toscana nella seconda edizione del Festival Giallo Noir Udine Books organizzato a Udine dal 6 all’8 novembre 2026 con il patrocinio e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di quella Toscana.

Quello rivolto alla Alberti dagli organizzatori del Festival diretto da Domenico De Martino, docente di Storia della critica letteraria dell’Università di Pavia, è un invito che tiene conto della pluriennale attività letteraria e anche di quella teatrale dell’autrice toscana, sotto il segno dell’investigatore più noto al mondo: Sherlock Holmes.

Infatti Paola Alberti presenterà a Udine il suo pamphlet “A colazione con Sherlock Holmes” (Oligo) sabato 7 novembre, alle ore 17:30, nella Libreria Coop Friuli con l’intervento della blogger di Criminologia Investigativa e Psicologia Criminale Sveva Cargnelutti.

La stessa sera nel ristorante dell’Ambassador Palace Hotel, alle 20:15, verrà messo in scena il suo testo teatrale “La piuma di San Michele”, per una travolgente “cena con delitto” organizzata con l’intervento della Compagnia del delitto e dove a indagare sarà proprio Sherlock Holmes, impersonato dall’attore Franco De Rossi.