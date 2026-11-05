Civitella Paganico. Incidente stradale nelle prime ore della mattinata lungo la strada statale 223 Siena-Grosseto, all’altezza del chilometro 29+700, nel territorio comunale di Civitella Paganico. Due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato alle 5:01, quando è stato attivato il 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa Italiana di Grosseto e un’ambulanza della Misericordia di Paganico con infermiere a bordo.

Un uomo di 33 anni è stato soccorso e trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto, indicativo di una situazione di particolare gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del comando di Grosseto. Al loro arrivo, i conducenti dei due veicoli erano già fuori dagli abitacoli. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, i mezzi coinvolti erano un furgone e un’autovettura, mentre nella comunicazione del 118 si parla di due auto.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dallo scontro.

Presenti anche la Polizia di Stato, per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, e il personale ANAS per gli interventi di competenza lungo la strada statale.