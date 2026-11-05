ORBETELLO – Due auto coinvolte e tre uomini feriti, tutti portati in ospedale a Grosseto. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Maremmana, la strada statale 74, nel comune di Orbetello. La centrale del 118 della Asl Toscana sud est è stata attivata alle 7.51.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono arrivati l’automedica di Orbetello, l’ambulanza con defibrillatore della Croce rossa di Orbetello e quella della Misericordia India di Albinia con inferniere a bordo. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

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Tre feriti al Misericordia

I feriti sono tre uomini di 22, 53 e 63 anni. Dopo le prime cure sul posto sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in codice giallo. Tutti e tre hanno riportato traumi in più parti del corpo.

Al momento non si conoscono le cause dello scontro né la nazionalità o la provenienza delle persone coinvolte.

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