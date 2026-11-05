GROSSETO – A causa di un guasto all’impianto idrico, i locali del CUP presso Villa Pizzetti non sono temporaneamente agibili. Pertanto, il servizio sarà sospeso al pubblico per le giornate di oggi, giovedì 5 novembre, e domani, venerdì 6 novembre.

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il guasto nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è quello di poter riprendere la regolare attività da lunedì 9 novembre.

Si ricorda che è sempre possibile prenotare e disdire le prestazioni attraverso i seguenti canali:

– CUP 2.0 – CUP regionale online, collegandosi al portale https://prenota.sanita.toscana.it;

– App Toscana Salute;

– CUP telefonico, ai seguenti numeri: 0575-379100, 0564-972191, 0577-767676;

– Presso le farmacie.

Per limitare i disagi all’utenza, il CUP della Casa della Comunità, in via Don Minzoni, sarà eccezionalmente aperto anche nel pomeriggio di oggi e di domani.

L’Azienda si scusa per il temporaneo disagio e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.