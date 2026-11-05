GROSSETO. Quattro musicisti grossetani porteranno in tutta Italia la musica e la poesia di Francesco Guccini. Prenderà il via nel mese di novembre il tour di “Un’altra volta è notte e suono“, che vedrà Massimiliano Tulipano (voce), Michele Santinelli (sax), Enrico Rinocci (pianoforte) e Paolo Batistini (chitarra) calcare le scene di importanti teatri e locali del Bel Paese per rendere omaggio al Maestro, uno dei capisaldi del cantautorato italiano, scomparso il 6 agosto scorso.

Un progetto musicale nato un paio di anni fa e che ha portato Tulipano, Santinelli, Rinocci e Batistini ad esibirsi in varie località delle province di Grosseto e Viterbo e adesso si appresta a toccare varie città d’Italia, in teatri e altri spazi prestigiosi.

“Un’altra volta è notte e suono” offre un insolito ritratto di Guccini e regala al pubblico un inedito viaggio nel tempo e nello spazio: fra i boschi dell’Appennino e i ricordi dell’infanzia, nelle vie delle città padane, fra osterie e notti affollate di incontri, lungo le strade dritte e nebbiose dell’Emilia, nei tumultuosi anni Sessanta.

Musica e racconto

Un viaggio per ritrovare personaggi a noi familiari e scoprirne di nuovi, attraverso ritratti inattesi, spesso dimenticati nei consueti tributi dedicati al Maestro della canzone italiana. Presenze concrete che compaiono sul palco, come evocate dai musicisti; una galleria di personaggi che raccontano le proprie storie e vicende, sospese fra racconto sociale e nostalgia del quotidiano, e che si muovono sullo sfondo di un paesaggio e di un mondo che non ci sono più.

Ad accompagnare lo spettatore in questo racconto musicale fatto di storie, aneddoti, personaggi e luoghi descritti dal “Maestrone” sono quattro musicisti della provincia di Grosseto, insieme dal 2025 e provenienti da diverse esperienze artistiche e concertistiche. I quattro mettono insieme sensibilità differenti e spaziano tra generi musicali, con gusto e passione.

«Il nostro obiettivo – spiegano i musicisti – è riproporre il repertorio di Francesco Guccini con raffinatezza, cura dei suoni e semplicità, nel rispetto della poetica originale». A legare il tutto c’è l’amore per il cantautore di Pavana, che ha fatto sognare, indignare ed emozionare generazioni diverse.

Il tour

Il tour partirà giovedì 26 novembre dal Teatro Secci di Terni, per proseguire il 13 dicembre al Teatro Boni di Acquapendente (Viterbo). Il viaggio nella poetica e nei suoni del Maestro Guccini riprenderà a gennaio con le tappe di Civitavecchia (il 22 al Teatro Traiano), Bologna (il 29 gennaio al Teatro Dehon) e Modena (il 30 al Teatro Michelangelo).

Il tour proseguirà poi a Roma (al Teatro Ghione, il 3 e 4 febbraio), Verona (il 13 febbraio), Orvieto (al Teatro Mancinelli, il 5 marzo), Livorno (Teatro Salesiani, il 10 aprile), Pisa (al Teatro Nuovo, il 29 aprile) e Viterbo (al Teatro San Leonardo, il 14 maggio).

Altre date potrebbero aggiungersi a questo ricco calendario. Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti è possibile visitare il sito web: https://unaltravoltaenotte.it/