GROSSETO – Rush finale del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma 2026. Domenica 8 novembre diciassettesima tappa della rassegna, quint’ultima prova di un campionato appassionante che si avvia ormai verso le sue battute conclusive. Ad ospitare l’evento sarà la città di Grosseto con la nuova edizione della Urban Aurelia Antica Trail, la cui linea di partenza e di arrivo sarà allestita proprio davanti all’ingresso del centro commerciale Aurelia Antica Shopping Center.

L’appuntamento unisce il grande valore agonistico a una forte finalità benefica e inclusiva. Il costo dell’iscrizione è fissato a 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto a sostenere i progetti dell’associazione Skeep, da sempre in prima linea nel territorio per promuovere lo sport senza barriere, anche in collaborazione con Uisp Grosseto. Il programma della mattinata offre diverse formule per consentire la partecipazione a runner e appassionati di ogni livello. Alle 9,30 prenderà il via la Camminata dell’Amicizia, un percorso ludico-motorio aperto a tutti. A seguire, alle 10, scatteranno sia l’Urban Trail sia la Staffetta del Cuore Skeep, una prova a squadre composta da quattro frazionisti impegnati su un tracciato di 1,7 chilometri, con la regola di schierare almeno una donna per ciascun team.

L’evento è patrocinato dal Comune di Grosseto e coordinato da Giovanni Gasparini. Per quanto riguarda le modalità di adesione, le iscrizioni possono essere effettuate in anticipo presso il punto vendita Running 42 oppure online consultando il portale del circuito Corri nella Maremma. Sarà inoltre possibile registrarsi la mattina stessa della gara direttamente presso il campo allestito davanti al centro commerciale Aurelia Antica, a partire dalle 8,30. Per info www.corrinellamaremma.eu e 3476564462.