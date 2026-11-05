GROSSETO – E’ Andrea Amorevoli del team BassiBike a vincere la quinta edizione del Corri in Provincia, circuito di ciclismo organizzato dal Team Marathon Bike, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e supportato dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. La manifestazione, che quest’anno è stata effettuata sotto l’egida Acsi, unisce i risultati ottenuti nelle gare ciclistiche amatoriali corse in Maremma durante l’anno in corso in tutta la Provincia di Grosseto.

“Sono onorato di ricevere questo premio – ha dichiarato Amorevoli, premiato dal presidente della Provincia Francesco Limatola e del responsabile Acsi ciclismo provinciale Fabrizio Montomoli. – È stato un anno fantastico e divertente- commenta il vincitore, con le manifestazioni del Marathon Bike, che si sono sempre distinte per sicurezza, serietà e ottima organizzazione”.

Amorevoli ha totalizzato 109 punti risultando sempre tra i protagonisti vincendo nove prove di categoria. Un percorso lunghissimo con ben 30 gare organizzate in tutta la provincia. Il circuito Acsi è iniziato l’11 di gennaio con il trofeo Cavallerizza al Grilli di Gavorrano, e concluso il 25 ottobre a Ribolla con il trofeo degli Assi. Oltre 2000 partecipanti al via per l’esattezza 2017, che hanno scelto ancora una volta la Maremma per confrontarsi, specie nei giorni di mercoledì.

A fare gli onori di casa è stato il presidente della Provincia, Francesco Limatola. “Una manifestazione che in pochi anni si è distinta nel promuove lo sport in tutta la Maremma – ha ricordato – Voglio fare i complimenti ad Andrea, che ha vinto questo importante circuito con impegno e sacrificio”.

Gli altri premiati nelle varie categorie di Corri in Provincia sono Emanuele Sciamanna (Es), Roberto Basile (M1), Lorenzo natali (M2), Lorenzo Natali (M3), Andrea amorevoli (M4), Adriano Nocciolini (M5) Stefano Ferruzzi (M6), Loriano Giannini (M7), Fabio Alberi (M8), e Valeria Graffeo (Donne).