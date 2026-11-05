MONTE ARGENTARIO – Ha preso ufficialmente il via questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il cantiere per i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada panoramica pubblica che collega Porto Santo Stefano e Porto Ercole, nel Comune di Monte Argentario.

“La Regione Toscana è al fianco dei Comuni e li sostiene – ha detto il presidente Eugenio Giani – In questo caso l’intervento della Regione è stato necessario per la tutela e il potenziamento della rete infrastrutturale. La strada panoramica dell’Argentario riveste un valore straordinario: oltre a essere funzionale e indispensabile per la viabilità locale rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo del turismo”.

La cerimonia della posa della prima pietra segna l’inizio di un intervento atteso dal territorio, sostenuto dalla Regione Toscana con lo stanziamento di 2 milioni di euro sulla base della legge regionale 49/2023. Al finanziamento regionale si aggiungono 500.000 euro messi a disposizione dal Comune di Monte Argentario sulla base dell’Accordo di programma sottoscritto tra le due amministrazioni nel luglio 2024.

La consegna ufficiale delle opere all’impresa è avvenuta lo scorso 30 settembre 2026, mentre il completamento definitivo dei lavori è previsto entro il 2027.

L’intervento permetterà di risolvere le criticità idrogeologiche e di consolidamento del fondo stradale riscontrate negli ultimi anni, garantendo una viabilità sicura e ripristinando il collegamento diretto tra i due principali centri abitati del promontorio.