MASSA MARITTIMA – 29mila euro per Tommy raccolti in solo due giorni, da martedì ad oggi. Doveva essere una specie di sorpresa per Tommaso Santini e per la sua famiglia, ma neppure chi ha avviato la raccolta fondi probabilmente si aspettava un’ondata di solidarietà come questa.

Chi è Tommaso

Tommaso ha 26 anni, e vive a Massa Marittima. Un anno fa ha scoperto di avere un tumore. «Era il periodo di Halloween, come ora – ha raccontato -. Sono stato operato». All’epoca fu promossa una raccolta tra i terzieri, per consentire alla famiglia di poter affrontare le cure con serenità, almeno da un punto di vista economico. Anche perché Tommaso lo amano tutti: si spende per la vita di paese, è attivo tra i terzieri e nelle associazioni.

Il sogno dell’Islanda

Nel frattempo Tommaso coltivava un sogno: dopo la guarigione partire per un viaggio, in Islanda, magari con la fidanzata. Un modo per rigenerarsi e ricaricarsi «dopo questo calvario. Tra natura e silenzi».

Quest’anno invece Tommy si è trovato a fare i conti con una recidiva, e quel sogno si è allontana ancora una volta.

Le cure a Pisa

In questo momento Tommaso vive a Pisa per poter affrontare le cure, e con lui c’è mamma Claudia, che ha lasciato il lavoro per stargli accanto.

«Io lavoro all’Enel, e fortunatamente quello stipendio non è mai mancato» racconta Tommaso. A casa, a Massa Marittima, intanto, sono rimasti i fratelli con il marito della madre.

Le spese sono tante anche se sono ospitati in una struttura dell’Agbalt. Creme e prodotti per affrontare meglio la chemio, ad esempio, integratori e poi la vita di ogni giorno.

La raccolta fondi

E così martedì sera un’amica della mamma ha avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia, ma anche per mettere da parte qualche soldo per quel famoso viaggio da fare appena sarà possibile, e… è avvenuto un miracolo. Le donazioni sono iniziate ad arrivare: 15 euro, 50, persino 200. Un’ondata d solidarietà che ha avvolto la famiglia di Tommaso in una coperta fatta d’amore.

Dopo poche ore erano già 12mila. E il giorno dopo ce ne erano 10mila in più. Stasera sono oltre 29mila.

Le parole di chi ha promosso la raccolta

«Tommaso è un ragazzo straordinario – ha scritto l’amica che ha avviato la raccolta fondi – e oggi si trova ad affrontare la sfida più grande e difficile della sua vita: la battaglia contro una malattia oncologica. Tommaso sta dimostrando un coraggio immenso, affrontando questo percorso doloroso a testa alta, come solo un vero grande guerriero sa fare. Ma anche i combattenti più forti hanno bisogno di sentire che alle loro spalle c’è un’intera comunità a sostenerli».

«Tommaso purtroppo ha avuto una recidiva che lo costringerà ad altri mesi di calvario e chemio pesanti. Con l’avvicinarsi del Natale, vogliamo fare a Tommaso il regalo più bello: la serenità di potersi concentrare solo sulla sua guarigione, senza il peso delle preoccupazioni economiche, ed anche aiutarlo a realizzare un suo sogno: andare in Islanda con la sua famiglia».

In realtà il sogno dell’Islanda al momento è rimandato. Resta nel cassetto. Ci sono le cure da fare, e Tommaso è troppo debole per affrontare un viaggio così importante.

«Questo amore mi dà forza»

«Per ora mi limito a pensarlo» afferma. Poi prosegue «Tutto questo amore, io quasi non mi sento di meritarlo. Sarò eternamente grato a tutti per questa dimostrazione di affetto nei miei confronti, vorrei abbracciarli e baciarli uno per uno. Questo amore lo sento, e mi da tanta forza per affrontare questo nuovo percorso».

Come sempre Tommy pensa anche agli altri. Se alla fine di questo percorso dovessero restare dei soldi da quelli donati sarebbe il primo a donarli a propria volta a chi ne ha bisogno. «Queste testimonianze d’amore mi insegnano che bisogna godere di ogni singolo giorno, di ogni singola, piccola cosa, ed io lo sto facendo. Ogni momento va vissuto, bello o brutto che sia, perché è vita, ed è importante vivere ogni singolo momento, perché da un momento all’altro può cambiare tutto».

Per donare

Per sostenere Tommaso si può cliccare qui: https://www.gofundme.com/f/regaliamo-un-sorriso-a-tommy-per-natale

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