GROSSETO – Un’auto che rallenta, uno sguardo sul ponte e una telefonata fatta al momento giusto. Così, la sera del 3 novembre, è cominciato il salvataggio di un uomo che si trovava oltre il parapetto del ponte di Istia d’Ombrone, sulla strada provinciale 159, in un momento di forte sconforto. Grazie all’allarme di un automobilista e a un’ora di dialogo con i carabinieri e il negoziatore dell’Arma, l’uomo è stato riportato in salvo.

L’allarme dell’automobilista

Erano circa le 20.30. L’automobilista viaggiava con i figli piccoli in macchina, ma non ha esitato e si è fermato per capire cosa stesse succedendo. Quando ha visto l’uomo in bilico oltre il guard-rail ha compreso subito la gravità della situazione e ha chiamato i carabinieri. Il suo intervento, secondo l’Arma, è stato fondamentale.

In pochi minuti sono arrivati sul posto i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Grosseto, insieme ai colleghi della Stazione di Alberese.

Il dialogo e il lavoro di squadra

L’equipaggio della Radiomobile, formato da un vice brigadiere e da un appuntato scelto qualifica speciale, ha iniziato subito a parlare con l’uomo per conquistarne la fiducia. Nel frattempo i militari si sono coordinati con la Centrale operativa, che ha fatto arrivare il negoziatore dell’Arma dei carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale sanitario della Croce rossa. In questo modo è stata creata intorno a loro una cornice di sicurezza, con un lavoro di squadra sincronizzato.

Dopo un’ora, l’abbraccio che lo salva

La trattativa è stata lunga e difficile. Secondo i carabinieri, però, la capacità di empatia del primo equipaggio intervenuto è stata decisiva. Dopo circa un’ora di dialogo l’uomo ha accettato di aggrapparsi alle braccia dei militari, che lo hanno riportato sulla strada, lontano dal vuoto.

Al termine delle operazioni i carabinieri sono rimasti con lui per confortarlo, poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari.

Chiedere aiuto si può

Chi sta attraversando un momento di difficoltà, o è preoccupato per una persona vicina, non deve restare solo. In caso di emergenza si può chiamare il 112. Telefono amico Italia risponde al numero 02 2327 2327.

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