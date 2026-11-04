MASSA MARITTIMA – Da venerdì 6 novembre, ogni primo venerdì del mese, con orario 9-13, torna attivo presso il distretto sanitario di Massa Marittima il servizio di consulenza e assistenza ostetrica, garantito dalle professioniste sanitarie dell’area ostetrica dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

Grazie all’interessamento e all’impegno delle amministrazioni comunali la ripresa del servizio ha interessato tutto il territorio delle Colline Metallifere, con un giorno a settimana in cui l’ostetrica sarà presente a Massa Marittima (primo venerdì del mese), a Gavorrano (secondo venerdì), a Montieri (terzo venerdì) e a Monterotondo Marittimo (quarto venerdì del mese).

«Per Massa Marittima è importante il ritorno dell’ostetrica – sottolinea Grazia Gucci, assessora al sociale e sanità di Massa Marittima – anche perché questo bisogno era stato fatto presente da un gruppo di donne che avevano presentato un’istanza al Comune per il tramite della Commissione comunale per le Pari Opportunità. Ringraziamo quindi la Usl Toscana Sud Est. L’auspicio del Comune e della Commissione comunale è che questo sia solo un punto di partenza, un primo obiettivo raggiunto, e che si possa incrementare il servizio».

Per i primi tre mesi, le pazienti potranno contattare telefonicamente il Consultorio di Follonica per prenotare un appuntamento presso la sede di riferimento al numero 0566 59614. Dal mese di febbraio verrà valutata l’affluenza, al fine di verificare l’eventuale necessità di introdurre una diversa modalità di prenotazione in grado di rispondere al meglio alle esigenze delle pazienti e alle necessità organizzative del servizio.