SCARLINO – A dieci mesi dalla nascita della Sol.Tiox. Srl, la segreteria confederale territoriale della Ugl, per conto del segretario Roberto Bocci, esprime un giudizio positivo, ma prudente, sulla situazione dello stabilimento di Scarlino.

Il segretario territoriale Roberto Bocci dichiara: “Come segreteria Ugl abbiamo collaborato fin da subito con tutti gli attori in causa per arrivare a una risoluzione positiva della vertenza ex-Venator, conclusasi con l’acquisizione dello stabilimento da parte del gruppo Solmar. Oggi, dopo dieci mesi, la Fabbrica sta marciando con due linee di produzione, ma le dichiarazioni rilasciate ultimamente dal direttore di stabilimento fanno ben sperare per una ripartenza della terza linea. Ancora non ci risulta che ci sia un preciso cronoprogramma, ma il 2027 potrebbe essere l’anno decisivo per una rimessa in marcia del terzo forno di calcinazione. Quello che ci premeva era vedere la ciminiera fumare nuovamente, far rientrare tutti al lavoro, e questo si è concretizzato il primo gennaio di quest’anno”.

“Nell’ultimo incontro di Segreteria tenutosi a Grosseto – afferma Daniele Barometri Rsu Sol.Tiox – ci siamo soffermati oltre che sulla ripartenza dello Stabilimento, anche sulle implicazioni occupazionali che questa ha avuto. Ad oggi sono state fatte circa 15 assunzioni, ma a nostro avviso non sono ancora sufficienti, ci sono reparti ancora in sofferenza, specialmente se dovesse ripartire la terza linea. Crediamo che la Sol.Tiox sia un’azienda fondamentale dell’intero polo industriale di Scarlino, visto le evidenti connessioni che abbiamo con Nuova Solmine.”

Dal direttivo territoriale sono emerse varie priorità, tra queste la necessità di puntare il dito sulla sicurezza. La Rsu Ugl Sol.Tiox, rappresentata dal segretario provinciale Roberto Bocci e da Daniele Barometri, esprimono il proprio punto di vista su questo argomento: “La ripartenza senza dubbio ha sottoposto i Lavoratori a concentrarsi maggiormente sulla capacità di riprendere la produzione ormai ferma da circa due anni e mezzo, ma questo non deve mai farci abbassare la guardia e mettere in secondo piano la salute e la sicurezza, che restano un elemento imprescindibile per tutti noi.

È per questo che abbiamo sempre invitato e continuiamo a invitare tutti i lavoratori a segnalarci le situazioni di criticità.”

“In questi giorni – continuano – ci siamo incontrati con la direzione aziendale per iniziare il percorso che ci porterà a rinnovare il contratto integrativo aziendale. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare al meglio le condizioni di lavoro dei dipendenti sia dal punto di vista economico che organizzativo, specialmente dopo anni di sacrifici.”

La Ugl Chimici come sempre ha fatto, dichiara la propria vicinanza a tutti i lavoratori del polo chimico, rendendosi disponibile attraverso le proprie Rsu ad ascoltare suggerimenti e considerazioni, per impegnarsi a risolvere quelle problematiche che continuano a esserci all’interno dello Stabilimento.

“Sappiamo che la situazione è in continuo sviluppo – conclude la segreteria territoriale Ugl – il mercato sembra ancora incerto, ma chiudere l’anno rispettando i programmi della proprietà ci dà fiducia per il futuro della Sol.Tiox.

Elemento fondamentale a questo punto sarà arrivare il prima possibile alla firma dell’accordo di programma, per dare una prospettiva produttiva nel medio e lungo termine. Secondo le dichiarazioni aziendali, molti progetti e investimenti saranno messi in campo dalla Società, adesso ne attendiamo gli sviluppi concreti per rendere stabile il futuro occupazionale di tutta la piana di Scarlino.”