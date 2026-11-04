FOLLONICA – Trentuno capi di imputazione per una lunga serie di furti, rapine, utilizzi illeciti di carte di pagamento e ricettazione. È il bilancio di un’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Follonica, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Grosseto, che ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari nella mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre uomini di 26, 29 e 41 anni, due residenti a Follonica e uno in provincia di Firenze. Per una donna di 45 anni è stato invece stabilito l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Una lunga serie di reati tra luglio e settembre

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti contestati si sarebbero verificati tra il 21 luglio e il 29 settembre 2026, con una frequenza particolarmente elevata. In alcuni casi gli episodi sarebbero avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro, colpendo anche ripetutamente gli stessi esercizi commerciali.

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Le indagini hanno delineato un quadro di presunte attività criminali caratterizzate da modalità ricorrenti, pianificazione e divisione dei compiti. I tre uomini, tutti con problemi di tossicodipendenza e privi di un’occupazione, avrebbero utilizzato i proventi dei reati per acquistare sostanze stupefacenti e provvedere al proprio sostentamento.

Tra gli episodi contestati figurano furti di denaro contante all’interno di negozi e attività commerciali, spesso commessi durante la notte dopo aver forzato porte e infissi, sottrazioni di generi alimentari nei ristoranti, furti di portafogli e carte elettroniche successivamente utilizzate per effettuare pagamenti non autorizzati, oltre alla ricettazione di biciclette elettriche e altri beni rubati.

Nel mirino sarebbero finiti cittadini, turisti e commercianti di Follonica. In alcune occasioni, secondo gli accertamenti, sarebbero state sottratte anche piccole somme lasciate nei registratori di cassa, nei contenitori destinati alle mance dei dipendenti e persino nelle cassette per le raccolte di beneficenza.

Le aggressioni a un residente e a una turista tedesca

Tra i fatti più gravi ricostruiti dagli investigatori figurano due episodi attribuiti al 26enne, già detenuto per altri reati.

Il primo riguarda un tentativo di estorsione ai danni di un uomo di Follonica, al quale sarebbe stata avanzata una richiesta di denaro ritenuta pretestuosa. La vicenda sarebbe sfociata in una violenta aggressione fisica, con lesioni di una certa gravità per la vittima.

Il secondo episodio riguarda una turista tedesca, aggredita durante una rapina. La donna avrebbe tentato di opporsi alla sottrazione della propria borsa, riportando lesioni giudicate lievi.

Le indagini e il ruolo della donna

Per ricostruire i diversi episodi, i Carabinieri hanno raccolto testimonianze, analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati e acquisito documentazione sanitaria relativa alle aggressioni.

Gli elementi raccolti hanno consentito alla Procura di formulare complessivamente 31 capi provvisori di imputazione nei confronti dei quattro indagati.

La posizione della donna di 45 anni è distinta da quella dei tre uomini. Secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe contribuito in due occasioni a trasformare in denaro i proventi delle attività illecite, consentendo l’utilizzo di strumenti di pagamento di provenienza furtiva in un locale pubblico da lei gestito nelle ore serali oppure ricevendo beni rubati.

Per la donna, già destinataria in passato di condanne per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, il giudice ha ritenuto sufficiente la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Le misure cautelari eseguite il 4 novembre

Nella mattinata del 4 novembre i Carabinieri hanno rintracciato i quattro indagati, dando esecuzione all’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari.

Alla base del provvedimento vi è soprattutto il rischio di reiterazione dei reati, valutato alla luce della frequenza degli episodi contestati e delle modalità con cui sarebbero stati commessi.

Secondo la ricostruzione accolta dal giudice ai fini cautelari, le condotte sarebbero proseguite nonostante la presenza di telecamere di sorveglianza e i ripetuti interventi delle forze dell’ordine. Un elemento che, insieme ai precedenti penali e alle pendenze giudiziarie di alcuni degli indagati, ha contribuito alla valutazione delle esigenze cautelari.

Per i tre uomini è stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna è stata applicata una misura meno restrittiva, ritenuta adeguata alla sua posizione.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le accuse dovranno essere verificate nelle successive fasi giudiziarie e, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.