PITIGLIANO. Si chiama “Approdi” la nuova stagione teatrale del Comune di Pitigliano, presentata a Palazzo Aldobrandeschi, dall’assessora alla Cultura Irene Lauretti e da Lorenzo Luzzetti di Ad Arte Spettacoli, direttore artistico. Il cartellone propone cinque spettacoli da novembre a marzo, che portano sul palcoscenico del Teatro Salvini interpreti e compagnie di grande esperienza, con un programma che attraversa linguaggi e generi diversi.

Gli spettacoli della stagione teatrale

Ad aprire la stagione, il 27 novembre, ore 21, sarà Ugo Dighero con Mistero Buffo, che rilegge in chiave personale due grandi monologhi di Dario Fo e Franca Rame: Il primo miracolo di Gesù Bambino e La parpàja topola.

Il 16 gennaio, ore 21, sarà la volta di Marco Baliani con la storia di Kohlhaas, un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500, scritto da Heinrich von Kleist in pagine memorabili.

Il 21 febbraio, ore 21 la compagnia TIB Teatro porterà in scena Alberto Manzi: storia di un maestro. In programma anche una replica per le scuole, la mattina del 22 gennaio. Lo spettacolo ripercorre la biografia di Alberto Manzi dal primo dopoguerra, nel carcere minorile Aristide Gabelli di Roma, agli anni ’70 in Sud America con gli Indios, dall’insegnamento per adulti in TV a quello per gli extracomunitari.

Il 7 marzo, ore 21 saliranno sul palco Marta Dalla Via e Valentina Melis con Ricordatemi come vi pare, di Michela Murgia. Valentina Melis porta sul palco Michela Murgia e sé stessa: la sua esperienza di femminista dal sangue sardo, la rabbia contro le ingiustizie, la passione politica, la sua visione del mondo.

A chiudere la stagione, il 20 marzo, ore 21 saranno Andrea Kaemmerle e Daniela Morozzi con La fiaba dell’amore lento, testo di Andrea Kaemmerle. Per la prima volta insieme sulla scena daranno vita ai protagonisti di questa tenera storia, Giulietta e Romeo, che si stanno preparando in una stanza/camerino improvvisata, per fare il loro spettacolo a un banchetto di nozze.

«In questi anni – afferma Irene Lauretti, assessora alla Cultura di Pitigliano – la scelta di sostenere concretamente la stagione teatrale, anche attraverso un investimento economico significativo, ha prodotto risultati importanti: una crescita costante del numero degli abbonati e un apprezzamento sempre maggiore da parte del pubblico. È un percorso che auspichiamo possa proseguire anche con la futura amministrazione, nella consapevolezza che la cultura non rappresenta una spesa accessoria, ma un investimento per la comunità».

«Con questa stagione – sottolinea anche il sindaco Giovanni Gentili – vogliamo continuare a investire nella cultura e nel valore del teatro come servizio per la comunità, mantenendo vivo il Teatro Salvini. Abbiamo costruito un cartellone che unisce grandi interpreti, testi importanti e temi di forte attualità, con l’obiettivo di coinvolgere pubblici diversi e rinnovare il piacere di vivere il teatro. Una delle serate avrà come protagonista il maestro Alberto Manzi, che con la città di Pitigliano ha avuto un legame profondo. Proprio per questo abbiamo previsto una replica dello spettacolo la mattina per le scuole oltre all’appuntamento delle 21».

Abbonamento e biglietti

La campagna abbonamenti prenderà il via il 6 novembre, con la prelazione riservata ai vecchi abbonati. Dall’11 novembre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti, sia in biglietteria sia online, attraverso la piattaforma: salvini.adarte.18tickets.it. Dal 20 novembre aprirà la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli. (Platea 60 euro; ridotto 50; galleria 50 euro; ridotto 40 euro)

La biglietteria sarà aperta: mercoledì dalle 10.30 alle 12.30; venerdì dalle 15.30 alle 17.30 presso il Foyer del Teatro Salvini, piazza Garibaldi 37, Pitigliano; il giorno prima dello spettacolo (15.30-17.30); il giorno dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio. (Platea intero 15 euro, ridotto 12; galleria intero 12 euro, ridotto 10 euro).

Riduzioni previste sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età.

La stagione teatrale è promossa e realizzata con il contributo del Comune di Pitigliano ed è curata da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. Collabora il Centro Culturale Fortezza Orsini. Gli omaggi agli attori della stagione teatrale saranno a cura del Consorzio di tutela Bianco di Pitigliano e Rosso Sovana.