GROSSETO – Dopo la terza edizione in Umbria che ha visto trionfare in quasi tutte le categorie il talento grossetano degli #104, Mirko Pierattoni e Stefano Rosini e della loro esibizione con la band live formata da Cristina Baccini, Damiano Galli, Flavio Mazzini e Andrea Panconi, il concorso nazionale di Autori al Centro, con il patrocinio della Provincia di Grosseto, torna a Grosseto dove è nato e soprattutto torna con una bella novità.

Il Festival Autori al Centro collegato al concorso, si terrà dal 18 al 20 dicembre prossimo con il concerto del 18 e la finale nazionale del 19 all’incantevole Teatro dell’Addolorata in piazza Don Zeno di Nomadelfia a Grosseto, mentre altre attività artistiche e culturali si svolgeranno anche al Centro Sociale Pace in Via Inghilterra.

Il concorso avrà ancora il format in Lingua dei Segni con il supporto di interpreti e mediatori culturali dell’Ens di Grosseto ed è promosso, come sempre, da A.C. Movida Aps con il partenariato già confermato di RadioOne-nonsolosuoni con l’affezionato conduttore di fiducia Mario Masciullo e con le foto di Backstage Arte di Nunzio Garanti, con Rockland Aps e il suo direttore Davide Braglia e con Citofonare Cantautori, il format ideato da Daniele Sarno che dà voce e volto ai cantautori italiani. Altri partenariati di prestigio sono in via di definizione e verranno annunciati nelle prossime settimane.

C’è ancora qualche giorno per le iscrizioni alla nuova edizione del concorso per brani pop d’autore al link https://forms.gle/jGYegNBtPdiaLPdy6 che non prevede quota di partecipazione e che ospiterà i finalisti provenienti da tutt’Italia nella nostra splendida Grosseto.

La novità di quest’anno è che Autori al Centro si apre anche all’Europa e per la prossima estate si sta strutturando un’edizione International a Graz per gli autori in lingua italiana residenti in Austria, grazie al supporto del M° Maurizio Nobili, per molti anni direttore dell’Opera di Graz che segue il festival Autori al Centro fin dal suo esordio e che quest’anno sarà in giuria votando da remoto e guardando la diretta della finale su web.

Al Festival ci sarà, come sempre, anche spazio per la letteratura, sicuramente con la presentazione del libro “Le voci di Autori al Centro e storie dal Festival” (Innocenti Editore), nato da un’idea della scrittrice Raffaella Gambardella e scritto a quattro mani con Anna Del Vacchio, ideatrice del format di cui cura anche la direzione artistica. Le storie dei finalisti raccontate da loro stessi e i testi delle loro canzoni, la visione di Raffaella e quella di Anna danno, di ciascuno di loro, un’immagine più ampia che supera la semplice biografia. In aggiunta a ciò, sul sito dell’Editore Innocenti, nella pagina dedicata al libro, un tasto apposito consente l’accesso ad altre foto, notizie e contatti social di ogni autore. La copertina, così come molte foto degli autori citati all’interno del volume, sono di Nunzio Garanti di Backstage Arte. Anche il libro è promosso dall’Aps Movida ed ha il patrocinio della Provincia di Grosseto e della Sezione Provinciale dell’Ens (Ente Nazionale Sordi) di Grosseto.

Un altro ospite di prestigio, da sempre legato ad Autori al Centro, è il poeta Fabrizio Pistolesi che presenterà il suo volume di versi “Il colore dei giorni” (Bertoni Editore), mentre Lina Bua presenterà il suo nuovo romanzo “Prima che il tempo sapesse” edito da Transeuropa.

Autori al Centro è un festival maremmano di nascita che resiste ed ormai esporta le eccellenze grossetane nel resto d’Italia e anche all’estero.