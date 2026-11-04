GROSSETO – Il Comune di Grosseto piange Stefano Chipa, 61 anni, dipendente comunale del Servizio finanziario. Alla notizia della sua scomparsa il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha espresso il cordoglio suo e di tutta l’amministrazione comunale.

Il cordoglio del sindaco

«La notizia della scomparsa di Stefano Chipa ci addolora profondamente – dichiara il sindaco -. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutto l’ente desidero esprimere la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene».

La vicinanza ai colleghi

Il sindaco ha rivolto un pensiero anche a chi ha lavorato ogni giorno con lui negli uffici comunali. «La sua scomparsa rappresenta una perdita per la nostra comunità lavorativa – prosegue Vivarelli Colonna -. Ci stringiamo con affetto ai colleghi che hanno condiviso con lui il percorso professionale e che oggi ne piangono la perdita. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sentite condoglianze».

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