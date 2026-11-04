GROSSETO – L’Agenzia Fotografica BF, portando avanti il proprio progetto di ricordo dei 60 anni dall’alluvione del 1966 a Grosseto, informa che a partire dal 2 novembre sono state distribuite quasi 100 stampe da esporre nelle vetrine del centro storico per allestire una mostra fotografica diffusa.

La mostra è realizzata con immagini, per lo più inedite, riguardanti il duro colpo subito e gli sforzi fatti per risorgere dal fango e dall’acqua, delle attività commerciali del centro storico di Grosseto, allora fulcro del commercio e della vita sociale della città.

È il racconto fotografico di una città che non volle arrendersi alla furia delle acque. Commercianti, famiglie, cittadini e volontari si ritrovarono fianco a fianco, si spalava il fango, si cercava di salvare ciò che era rimasto, si aiutava chi aveva perso tutto. E lentamente, una serranda dopo l’altra, il cuore commerciale di Grosseto tornò a vivere.

L’iniziativa è realizzata dall’Agenzia Fotografica BF, con la partecipazione del Ccn Centriamo centro storico di Grosseto e con il contributo di Banca tema.