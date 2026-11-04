GROSSETO – Una nuova isola ecologica nella zona industriale, la liberazione dell’area destinata alla futura cittadella del Carnevale e nuove postazioni per la raccolta degli sfalci e del verde. Sono alcune delle novità annunciate da Danilo Baietti, vicesindaco di Follonica, ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè, il format di interviste de Il Giunco.

Al centro della conversazione i progetti dell’amministrazione comunale per migliorare la gestione dei rifiuti e le novità che interesseranno nei prossimi mesi diversi quartieri della città.

La nuova isola ecologica e la cittadella del Carnevale

Una delle novità più importanti riguarda il trasferimento dell’attuale centro di raccolta, situato davanti al cimitero, nella zona industriale di Follonica, in via dell’Industria.

«Grazie all’interessamento di Ato Toscana Sud siamo riusciti a ottenere un finanziamento Fesr della Regione Toscana – spiega Baietti –. Questo ci permetterà di realizzare un’isola ecologica al passo con i tempi, sul modello di quelle già realizzate recentemente in altri comuni del territorio».

Il trasferimento consentirà anche di liberare un’area strategica per altri interventi attesi dalla città.

«Nell’area davanti al cimitero sarà realizzato un nuovo supermercato – prosegue il vicesindaco –. Chi realizzerà questa struttura dovrà costruire prioritariamente i nuovi archivi comunali, i nuovi cantieri comunali e la tanto attesa cittadella del Carnevale».

Raccolta rifiuti, arrivano fino a 35 nuove postazioni per il verde

Un altro tema affrontato nell’intervista riguarda la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, che negli ultimi mesi ha interessato diversi quartieri di Follonica.

Baietti traccia un bilancio positivo dell’introduzione dei cassonetti interrati nel centro cittadino, una delle zone più densamente popolate.

«I cassonetti interrati sono stati una manna dal cielo – afferma – perché ci hanno permesso di introdurre uno strumento innovativo, nuovo e funzionale in una delle parti più densamente popolate della città».

Non sono però mancate le criticità, soprattutto nei quartieri dove è stato eliminato il servizio di raccolta porta a porta.

Per rispondere alle esigenze dei cittadini, il Comune sta lavorando con Sei Toscana all’installazione di 30-35 nuove postazioni dedicate alla raccolta del verde e degli sfalci.

«Abbiamo rilevato alcune criticità legate principalmente alla dismissione del porta a porta per il verde – spiega Baietti –. In alcuni quartieri i cittadini erano abituati a questo servizio e non sempre è semplice far comprendere rapidamente che le modalità di raccolta sono cambiate».

Il vicesindaco cita anche il caso di Pratoranieri, dove si sono verificati abbandoni di sfalci e residui vegetali.

«Proprio per questo vogliamo introdurre queste nuove postazioni, con una sperimentazione che possa rispondere meglio alle esigenze degli utenti».

Cassonetti intelligenti, si riparte dalle attività commerciali

L’ultima novità riguarda il possibile ritorno della tessera elettronica per l’utilizzo dei cassonetti intelligenti, un sistema la cui introduzione era stata sospesa.

«Siamo in una fase di confronto con Sei Toscana – spiega Baietti –. Sicuramente partiremo a breve nel supercentro con i contenitori destinati esclusivamente alle utenze commerciali».

Sarà dunque il settore del commercio a sperimentare per primo il nuovo sistema di accesso ai cassonetti attraverso la tessera.

«Questo ci permetterà di verificare concretamente il funzionamento delle postazioni con tessera», conclude il vicesindaco.

Il tempo di un caffè

“Il tempo di un caffè” è la rubrica video de Il Giunco, giunta alla sua seconda stagione. Un format fatto di interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: un appuntamento per raccontare storie, idee e progetti del nostro territorio.

Le interviste sono pubblicate sui principali canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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