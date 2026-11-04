FOLLONICA – La Maremma si conferma protagonista sulla scena internazionale della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Il Tuscan Mining Unesco Global Geopark ha ottenuto, per il quarto ciclo consecutivo, il Cartellino Verde Unesco, il riconoscimento che certifica il mantenimento degli elevati standard richiesti dalla rete mondiale dei Geoparchi.

Un risultato che premia il lavoro svolto e conferma, per altri quattro anni, il valore di un territorio unico, dove la storia mineraria, il patrimonio geologico, la biodiversità e il paesaggio compongono un’identità di straordinaria ricchezza.

Per Follonica, Comune che fa parte del Geoparco e capofila dell’Ambito Turistico Maremma Toscana Nord, questa conferma rappresenta anche un’occasione per rilanciare una visione territoriale che mette al centro ambiente, identità e sviluppo sostenibile.

“La conferma del Cartellino Verde è una notizia che ci rende orgogliosi e che dà valore al lavoro di un’intera comunità”, dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani. “Essere riconosciuti ancora una volta a livello internazionale significa che il nostro territorio possiede un patrimonio di assoluto rilievo e che esiste un impegno concreto nel proteggerlo e valorizzarlo. Il Geoparco racconta la nostra storia, il rapporto tra uomo e ambiente, le trasformazioni che hanno segnato questi luoghi e le risorse che ancora oggi li rendono speciali. È un patrimonio che non appartiene a un singolo Comune, ma a tutta la Maremma. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, superando i confini amministrativi e rafforzando le collaborazioni, perché questa ricchezza possa diventare sempre più un elemento di crescita e di orgoglio per le nostre comunità”.

L’Assessore al Turismo e riferimento come Comune capofila Ambito Turistico Maremma Toscana Nord, Azzurra Droghini, sottolinea soprattutto il valore strategico del riconoscimento per il futuro della destinazione: “Il Cartellino Verde Unesco ci consegna un messaggio importante: abbiamo un patrimonio straordinario, ma soprattutto abbiamo la responsabilità e l’opportunità di farlo conoscere sempre di più. I parchi non sono soltanto luoghi da proteggere: sono infrastrutture ambientali e culturali, spazi di conoscenza, esperienza e identità. La loro valorizzazione deve diventare parte integrante di una strategia capace di coniugare tutela e fruizione sostenibile. Il Geoparco rappresenta una leva fondamentale in questa direzione. Può aiutarci a raccontare una Maremma diversa e complementare alla sua immagine balneare: una terra di storia mineraria, sentieri, paesaggi, biodiversità e cultura”.

“Dobbiamo costruire connessioni sempre più forti tra costa ed entroterra, mettere in rete le nostre eccellenze e trasformarle in esperienze turistiche riconoscibili. Come Comune capofila dell’Ambito Turistico Maremma Toscana Nord, vogliamo contribuire a questo percorso, lavorando insieme agli altri Comuni per rafforzare l’attrattività della destinazione, ampliare le motivazioni di visita e favorire la destagionalizzazione. La vera sfida è fare in modo che il prestigio del riconoscimento Unesco si traduca in valore concreto per il territorio, per chi lo vive e per chi lo sceglie come meta”.

La conferma del Cartellino Verde non è quindi un punto di arrivo, ma un nuovo stimolo a investire nella tutela del patrimonio, nella collaborazione istituzionale e nella costruzione di un’offerta territoriale capace di valorizzare tutte le anime della Maremma.

Un patrimonio riconosciuto nel mondo che può diventare sempre più una delle grandi ragioni per scegliere, conoscere e vivere questo territorio durante tutto l’anno.