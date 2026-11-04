GROSSETO. «Tasso di natalità al 5,6‰ (il più basso tra i capoluoghi toscani) ed età media verso i 50 anni: Grosseto vive una profonda crisi demografica», parte elencando queste principali criticità la lista Insieme x Grosseto al Centro (Amedeo Gabbrielli, Luigi Ferrara e Barbara Chelli), prima di elencare alcune proposte.

Per invertire subito la rotta, propone appunto un piano d’azione fondato su quattro pilastri:

Famiglie : riduzione rette asili nido, orari prolungati, voucher infanzia e Spazi Famiglia nei quartieri e frazioni.

: riduzione rette asili nido, orari prolungati, voucher infanzia e Spazi Famiglia nei quartieri e frazioni. Casa : sgravi Imu per affitti concordati agli under 35, fondo di garanzia e recupero immobili comunali per il social housing .

: sgravi Imu per affitti concordati agli under 35, fondo di garanzia e recupero immobili comunali per il . Lavoro e Formazione : incentivi per la destagionalizzazione , hub pubblici di coworking (dal centro a Marina) e borse di studio agritech/ambiente col Polo Universitario Grossetano .

: incentivi per la , hub pubblici di coworking (dal centro a Marina) e borse di studio agritech/ambiente col . Giovani: bus urbani agevolati under 30, aule studio h24 alla Biblioteca Chelliana e Consiglio Comunale dei Giovani con reale bilancio partecipato.

«Mentre i giovani scappano e le famiglie soffrono, l’Amministrazione ha il dovere di mettere in campo soluzioni concrete, come quelle che abbiamo proposto, ed altre che l’Amministrazione stessa potrà escogitare – denunciano Gabbrielli, Ferrara e Chelli – La Consulta della Famiglia, approvata tre anni fa tramite una mozione in Consiglio Comunale, non è mai stata attivata ed è finita nel dimenticatoio.

Tenere chiuso a chiave questo strumento significa non sfruttare una potenzialità fondamentale per la co-progettazione insieme a cittadini e associazioni».