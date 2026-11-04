GROSSETO – Una nuova manutenzione ordinaria portata a termine lungo il fosso Martello, corso d’acqua situato a ridosso dell’abitato di Grosseto.
Gli operatori del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sono intervenuti con lavori di sfalcio della vegetazione all’interno della sezione idraulica per restituire la corretta funzionalità allo scorrimento della corrente.
Prevista nel piano delle attività di bonifica per l’Uio unità idrografica omogenea pianura grossetana, l’operazione è stata condotta in linea con le indicazioni della Regione Toscana per la manutenzione fluviale.