Foto di repertorio

GAVORRANO – Dopo un anno di pausa, il footgolf nazionale torna a Gavorrano. Sabato 14 e domenica 15 novembre 2026, le 18 buche del Golf Club Toscana, presso Il Pelagone Hotel & Golf Resort, ospiteranno il raduno della Nazionale italiana, la presentazione del progetto AIFG 2027–2029 e la Tappa Zero, prima gara della stagione 2027.

Ad aprire il fine settimana sarà lo stage della Nazionale, che riunirà gli atleti delle categorie Men, Senior, Senior Plus e Women in vista del Campionato Europeo 2027. Tra i convocati figurano tre giocatori di casa. Paolo Matteini e Daniele Busoni sono stati chiamati nella categoria Senior, Antonio Melillo nella Senior Plus.

«Per noi è un grande onore ospitare al Pelagone la Nazionale italiana di footgolf e una gara del campionato italiano. Sarebbe bello se il Golf Club Toscana potesse diventare la casa del footgolf», ha dichiarato Martin Kirchsteiger, direttore del resort.

Il programma del 14 e 15 novembre

Sabato 14 novembre · Stage della Nazionale

Riservato agli atleti convocati.

10:30 — Ritrovo degli atleti

11:00 — Riunione tecnica

11:30 — Lavoro sul campo

14:30 — Conclusione dello stage

Sabato 14 novembre · Presentazione del progetto AIFG 2027–2029

Su invito, per le ASD e i loro presidenti.

16:30 — Ritrovo

16:45 — Presentazione del progetto triennale dedicato a campionato, ranking, campi, piattaforma digitale e Nazionale

20:30 — Cena a buffet offerta da AIFG

Domenica 15 novembre · Tappa Zero

Prima gara della stagione 2027, aperta a tutti.

Domenica dalle 8:00 alle 13:00 — Gara Campionato Italiano

Domenica alle 13:30 — Open Day con prova gratuita per tutti

Domenica alle 16:30 — Premiazioni

Sono attesi in Maremma oltre 300 giocatori da tutta Italia. Chi vuole conoscere il footgolf da vicino potrà seguire la gara di domenica e provare a giocare gratuitamente.