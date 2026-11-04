FOLLONICA – Cinque anni passati sugli stessi banchi, poi una vita intera. Nei giorni scorsi gli ex alunni del Porciatti della sezione A di Elettrotecnica, la classe che ha frequentato l’Istituto tecnico industriale dal 1964 al 1969, si sono ritrovati per festeggiare il loro professore, Rino Magagnini. Gli ex studenti, arrivati soprattutto da Grosseto, hanno voluto rendere omaggio all’insegnante che li ha accompagnati negli anni della scuola.

Una giornata di ricordi ed emozioni

È stata una giornata piena di ricordi, pensieri, emozioni e umanità. A rendere l’incontro speciale c’è anche un dettaglio: oggi professore e alunni hanno praticamente la stessa età, intorno agli 80 anni. Il tempo, insomma, ha accorciato la distanza tra la cattedra e i banchi.

Tra un racconto e l’altro sono tornati alla mente gli anni della scuola, i compagni e le lezioni di quel periodo. Sono gli anni in cui quei ragazzi sono diventati i tecnici che poi hanno costruito il proprio percorso nel lavoro e nella vita.

Chi c’era

Nella foto, scattata a Rondelli, ci sono da sinistra Pier Luigi Bonucci, Alberto Cavalletto, Roberto Agostini, Roberto Carpi, Arturo Bartoletti, il professor Rino Magagnini, Mario Taddei, Enrico Rossi, Marcello Polvani e Ugo Camarri.

La classe al completo

La sezione A di Elettrotecnica del Porciatti contava 23 studenti: Roberto Agostini, Daniele Ardenghi, Arturo Bartoletti, Gilberto Barzagli, Pier Luigi Bonucci, Ugo Camarri, Vittorio Camarri, Giuseppe Capuano, Pietro Carotti, Roberto Carpi, Tullio Ceccantini, Alberto Cavalletto, Stefano Cheli, Rossano Culicchi, Lorenzo Lostia, Maurizio Luzzi, Orazio Olivo, Marcello Polvani, Piero Regolo, Enrico Rossi, Mario Taddei, Maurizio Vincentelli e Mario Zambelli.