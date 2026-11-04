GROSSETO – Sessant’anni dopo la devastante alluvione del 4 novembre 1966, Grosseto ricorda una delle pagine più drammatiche della sua storia e guarda al futuro della sicurezza idraulica del territorio. Proprio a questo anniversario è dedicata la nuova puntata di “Difendiamo il territorio”, la rubrica de Il Giunco realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Protagonista della puntata è Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che ripercorre il lavoro svolto negli ultimi decenni per rendere più sicuro il fiume Ombrone e affronta le nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici.

«Sono passati 60 anni e in questo periodo tante cose sono state fatte per mettere sempre più in sicurezza il nostro fiume Ombrone – spiega Vanni –. La Regione Toscana ha stanziato ulteriori 6 milioni di euro per il consolidamento di un tratto arginato di 1,8 chilometri. Ovviamente la sicurezza al 100% non esiste, ma facciamo di tutto per migliorarla ancora».

Un impegno che passa anche dalla manutenzione quotidiana dei corsi d’acqua. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud gestisce infatti l’intero bacino idrografico dell’Ombrone, occupandosi degli interventi ordinari necessari a favorire il deflusso delle acque e ridurre il rischio idraulico.

«Ci occupiamo principalmente della rimozione della vegetazione in eccesso – sottolinea il presidente –. È un lavoro fondamentale per migliorare il deflusso delle acque da monte a valle e aumentare la sicurezza del territorio».

Ma il tema della sicurezza idraulica si intreccia sempre più con quello dei cambiamenti climatici, che alternano precipitazioni particolarmente intense a lunghi periodi di siccità.

«La siccità mi preoccupa sempre di più perché l’agricoltura è sempre più in sofferenza – afferma Vanni –. Come Consorzio gestiamo due impianti di irrigazione collettivi al servizio di circa 4.600 ettari».

Da qui l’appello alle istituzioni per investire in nuove infrastrutture capaci di trattenere l’acqua nei periodi di maggiore disponibilità e renderla utilizzabile durante l’estate.

«È sempre più importante che la politica metta da parte le proprie divergenze e riesca a realizzare uno o più invasi – conclude Vanni –. Opere che possano trattenere le acque, migliorando la sicurezza idraulica durante le piogge intense, e rilasciarle nei periodi estivi per salvaguardare l’ambiente e garantire le migliori condizioni per coltivare».

A sessant’anni dall’alluvione del 1966, la nuova puntata di “Difendiamo il territorio” diventa così un’occasione per riflettere non soltanto sulla memoria di quella tragedia, ma anche sull’importanza della prevenzione, della manutenzione e degli investimenti necessari per proteggere la Maremma nei prossimi decenni.