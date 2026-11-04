GROSSETO. La grande musica al servizio della comunità. Sabato 3 aprile 2027 il teatro Moderno ospiterà Danilo Rea con “Piano solo“, un concerto benefico promosso dal Lions Club Grosseto Host in collaborazione con Agimus Grosseto e con il sostegno dell’Amministrazione comunale per raccogliere fondi destinati all’acquisto di strumentazione da donare al servizio di Protezione civile.

Un appuntamento che unisce cultura e solidarietà, a beneficio della sicurezza dell’intera comunità. Il maestro Danilo Rea ha scelto di partecipare gratuitamente all’iniziativa e proporrà un percorso che attraversa alcuni dei repertori a cui ha dedicato i suoi progetti discografici: le canzoni di Fabrizio De André, i grandi capolavori della lirica e le melodie dei Beatles e dei Rolling Stones. Tutto riletto attraverso il linguaggio del jazz e la straordinaria capacità d’improvvisazione che ha reso il pianista romano uno degli interpreti italiani più apprezzati sulla scena internazionale.

Danilo Rea ha tracciato un percorso artistico che nasce dalla pura passione e arriva a esibirsi con i grandi nomi. Diplomato in pianoforte classico al Conservatorio di Santa Cecilia, dove ha anche insegnato, Rea ha costruito una carriera capace di attraversare generi e linguaggi musicali. Nel 1975 ha fondato lo storico Trio di Roma con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto, per poi collaborare con alcuni dei maggiori protagonisti della musica italiana, da Mina a Claudio Baglioni, Pino Daniele e Gino Paoli, e con grandi nomi del jazz internazionale, tra cui Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield e Michael Brecker.

I biglietti per il concerto benefico sono in prevendita online su VivaTicket, alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e in vendita in teatro prima del concerto. Per informazioni: Agimus Grosseto, 339 7960148.

«Ruolo della protezione civile fondamentale per la comunità»

«La sicurezza di una comunità – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – si costruisce anche attraverso la capacità di prepararsi alle emergenze e di dotare chi interviene degli strumenti necessari per operare al meglio. Per questo sosteniamo con convinzione un’iniziativa che dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa tradursi in risultati concreti. Ringrazio il Lions Club Grosseto Host per aver promosso questo progetto, il maestro Danilo Rea e tutti coloro che contribuiranno alla riuscita della serata. Sarà un’occasione per godere di un grande spettacolo e, allo stesso tempo, fare qualcosa di utile per la nostra città».

«Il potenziamento delle dotazioni della Protezione civile è un investimento sulla sicurezza del territorio e sulla capacità di rispondere tempestivamente alle situazioni di emergenza – sottolinea l’assessore alla Protezione civile Riccardo Megale –. La strumentazione è fondamentale per coordinare gli interventi, soprattutto quando le condizioni rendono più difficili i collegamenti. Il progetto promosso dal Lions Club Grosseto Host rappresenta un esempio concreto di partecipazione e attenzione alle esigenze della comunità».

Il progetto si inserisce nell’impegno del Lions Club Grosseto Host, da 69 anni attivo sul territorio con iniziative sociali, culturali, formative e solidaristiche, e risponde alla volontà di rafforzare le risorse a disposizione di chi opera nella gestione delle emergenze.

«Siamo felici di promuovere una serata che unisce la grande musica a un obiettivo concreto di solidarietà – commenta la presidente del Lions Club Grosseto Host, Gloria Mazzi – Ringraziamo di cuore il maestro Danilo Rea, che metterà gratuitamente a disposizione la propria arte con un meraviglioso concerto per sostenere la raccolta fondi a favore della Protezione civile. Un ringraziamento particolare va al Comune di Grosseto per la concessione gratuita del teatro e dei servizi e alla Protezione civile per la preziosa collaborazione alla realizzazione dell’evento. Un sostegno che ci consentirà di destinare l’intero ricavato al progetto di potenziamento delle attrezzature dei volontari. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: sarà un’occasione per ascoltare un artista straordinario e contribuire insieme a un intervento importante per la sicurezza delle nostre comunità».

Anche il Distretto Lions 108 LA Toscana ha individuato nel sostegno alla Protezione civile una delle priorità della propria attività. «I 92 Lions Club del Distretto 108 LA Toscana – dichiara il governatore del Distretto, Piero Fontana – forti di circa 3mila soci sul territorio, intendono confermare la propria vocazione al servizio della comunità con un intervento strutturale a supporto del sistema di Protezione civile regionale. In considerazione dell’aumentata frequenza di eventi meteorologici avversi, abbiamo deciso di unire le nostre forze per potenziare le dotazioni tecniche delle organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco territoriale del volontariato di Protezione civile. L’obiettivo è acquistare e donare attrezzature prioritarie, come carrelli attrezzati, pompe idrovore, torri faro e gruppi elettrogeni, per garantire una risposta più rapida ed efficace nelle emergenze idrogeologiche. Ringrazio sentitamente la presidente Gloria Mazzi e tutti i soci del Lions Club Grosseto Host per l’organizzazione di questo bellissimo evento e il maestro Danilo Rea per la generosità con cui ha scelto di partecipare gratuitamente, mettendo la propria arte al servizio della solidarietà. Il ricavato della serata sarà interamente destinato a sostenere questo progetto».