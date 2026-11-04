FOLLONICA – La Maremma ha celebrato questa mattina, mercoledì 4 novembre, la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con cerimonie e deposizioni di corone in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per l’indipendenza, l’unità e la libertà del Paese. Un’occasione per rendere omaggio ai Caduti e riflettere sui valori della pace, della democrazia e della solidarietà.

A Scarlino le commemorazioni sono iniziate alle 9.30 in piazza Garibaldi, nel capoluogo, con la deposizione di una corona al monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi. Il programma è proseguito alle 9.45 in via Roma, davanti alla lapide dei Caduti situata nei pressi della caserma dei Carabinieri, per concludersi alle 10.15 a Scarlino Scalo, in piazza dei Caduti, con un omaggio al monumento.

A Follonica la commemorazione si è svolta al Parco della Rimembranza. Dopo il raduno delle 11.45, alle 12 è stata deposta una corona alla lapide dedicata ai Caduti, seguita dall’intervento commemorativo del sindaco.

«Una ricorrenza che rappresenta un’importante occasione per custodire la memoria della nostra storia, rinnovare i valori dell’unità nazionale e riflettere sul significato della pace, della democrazia e della libertà», ha sottolineato l’amministrazione comunale.

«Il 4 novembre non è soltanto una ricorrenza storica, ma un momento di riflessione collettiva sul valore della memoria e sulla responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni i principi di libertà, solidarietà e senso di appartenenza alla comunità nazionale».

Due momenti distinti, accomunati dal ricordo dei Caduti e dalla volontà di mantenere vivi i valori che la ricorrenza del 4 novembre richiama ogni anno.

Abbiamo seguito le iniziative con le foto di Giorgio Paggetti.