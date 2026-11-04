GROSSETO. Confindustria Toscana Sud ha aderito al nuovo Protocollo di Legalità sottoscritto lo scorso aprile tra Ministero dell’Interno e Confindustria con l’obiettivo di coinvolgere le aziende del sistema in un percorso virtuoso, volto a sostenere e a rafforzare l’azione di legalità nelle attività imprenditoriali.

Grazie a questa intesa, anche le singole aziende associate a Confindustria Toscana Sud possono scegliere di aderire su base volontaria. Attraverso l’accordo, le imprese si impegnano a richiedere (per se stesse e per i propri fornitori) la comunicazione antimafia liberatoria, ovvero un’attestazione rilasciata a seguito della verifica nella Banca Dati Nazionale Antimafia gestita dal Ministero dell’Interno, che certifica l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Oltre a rafforzare la sicurezza organizzativa e a qualificare la propria filiera di fornitori, l’adesione offre all’impresa un punteggio premiale per il Rating di Legalità, uno strumento, quest’ultimo, utile per accrescere la reputazione e il valore del brand sul mercato, migliorare le condizioni di accesso al credito bancario e ottenere punteggi aggiuntivi nelle graduatorie di bandi e finanziamenti pubblici.

«Il Protocollo di Legalità 2026 conferma l’impostazione originaria introducendo importanti semplificazioni operative – dice Giordana Giordini, Presidente di Confindustria Toscana Sud – Accogliendo le osservazioni formulate da Confindustria, il Ministero dell’Interno ha infatti revisionato lo strumento, introducendo procedure più snelle. Per approfondire gli aspetti operativi, le modalità di adesione e i benefici per le aziende che decidono di intraprendere questo percorso, abbiamo organizzato un webinar per domani, 5 novembre, alle ore 15.00».

All’evento, riservato alle aziende associate a Confindustria Toscana Sud, interverranno: Alessia Bausano (Adviser Affari Legali, Giustizia e Legalità di Confindustria) e Alessandro Coppi (Area Politica Economica e Internazionalizzazione di Confindustria Toscana Sud).