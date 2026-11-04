SCARLINO – Un contributo di 3.500 euro in buoni pasto destinati alle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà economica. È quello consegnato martedì 3 novembre all’Amministrazione comunale di Scarlino dal Comitato Vita, che rinnova così un gesto di solidarietà diventato negli anni un appuntamento importante per la comunità.

La somma è il risultato del pranzo di solidarietà organizzato lo scorso 4 ottobre, un’iniziativa che ha permesso di raccogliere risorse da destinare al sostegno delle persone più fragili grazie alla partecipazione della comunità e all’impegno dei volontari.

La presidente del Comitato Vita, Valeria Terreni, accompagnata da Flora Poli della Croce Rossa Italiana – Comitato di Scarlino, ha incontrato il sindaco Francesca Travison, il vicesindaco Michele Bianchi e l’assessore Silvia Travison per la consegna dei buoni, che saranno utilizzati per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà.

Il Comitato Vita, che riunisce le associazioni di volontariato locali, rappresenta da anni un punto di riferimento per la solidarietà a Scarlino. La donazione annuale è una delle espressioni concrete di questo impegno, che si traduce in un aiuto diretto a chi sta attraversando un momento di difficoltà.

«Desidero ringraziare il Comitato Vita, la presidente Valeria Terreni e tutte le associazioni che ne fanno parte per questo importante contributo – dichiara il sindaco Francesca Travison –. È un gesto che si rinnova ogni anno e che testimonia quanto il mondo del volontariato sia vicino alla nostra comunità. Il pranzo del 4 ottobre è stato un momento di partecipazione che oggi si traduce in un aiuto concreto per tante famiglie. Dietro questa donazione ci sono l’impegno, il tempo e la generosità di tante persone che scelgono di dedicarsi agli altri. A tutti i volontari e a coloro che hanno partecipato all’iniziativa va il nostro ringraziamento, non soltanto per questa donazione, ma per il lavoro che svolgono durante tutto l’anno».