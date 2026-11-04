GROSSETO – Sessant’anni fa, il 4 novembre 1966, l’alluvione del 1966 devastò Grosseto. L’alluvione «della povera gente», come la definì lo scrittore Luciano Bianciardi. La città fu invasa dall’acqua e dal fango esondati dall’Ombrone, dopo giorni e giorni di piogge continue: i fiumi si erano ingrossati, i terreni erano fradici, i campi allagati e nelle campagne la terra fangosa affondava sotto gli stivali.

Ogni anno riproponiamo le voci di chi quei giorni li ha vissuti, il ricordo ancora vivido nella mente di bambini e adulti. E come ogni anno vi chiediamo di inviarci le vostre storie, i vostri racconti e le foto, se ne avete, e noi racconteremo le vostre esperienze. Potete scrivere a [email protected] o mandare un messaggio WhatsApp al 334.5212000.

La notte del 3 novembre e il ponte crollato

«Ero in servizio presso la stradale di Arcidosso – ricordava qualche anno fa Guido Filippetti –. Pioveva già dal giorno prima. Il 3 sera, alle 19.30, siamo partiti, io e il brigadiere, con una campagnola per andare a vedere come era la situazione dell’Ombrone. Arrivati al torrente Fogna il ponte era parzialmente crollato. Non avevamo nulla per segnalare la cosa, e così ci siamo messi davanti al ponte con l’auto, e quando vedevamo un mezzo arrivare dall’altro lato attraversavamo a piedi per fermarlo. A un certo punto il ponte è crollato del tutto».

Un lieto evento in mezzo alla tragedia

Filippetti aveva raccontato anche un lieto evento di quei giorni tragici. «C’era una donna ad Aratrice che doveva partorire, aveva le doglie, ma l’ambulanza, essendo troppo bassa, non riusciva a passare, come anche la levatrice – ricordava –. Sono stati i poliziotti che, con la loro auto, sono andati a prendere la donna e l’hanno accompagnata all’ospedale, dove ha dato alla luce un maschietto, nato proprio il giorno dell’alluvione».

«La mattina del 4 novembre, alle 3, mia madre, con le prime doglie, venne accompagnata da mio padre, a piedi, sotto il diluvio, alla vicina clinica Francini, in via Don Minzoni, dalla nostra casa sul viale Mameli – racconta Lamberto Magrini –. Io avevo sette anni, rimasi con mia nonna. Dopo poche ore vedemmo arrivare la “piena”, l’acqua marrone, che copriva le scale dell’albergo Ombrone. Verso le sedici tornò mio padre, con indosso un paio di cosciali, mi prese in braccio e mi abbracciò, dicendomi che era nata mia sorella».

L’allarme col megafono e la rottura degli argini

Fu Omero Pucci, con il megafono e la piena alle spalle che quasi lo rincorreva, a svegliare la gente e a dirle di salire ai piani alti, sul tetto se necessario. I vigili urbani di Grosseto presero le moto e cominciarono a girare per le strade per avvertire tutti che stava arrivando la piena e che bisognava mettersi in salvo ai piani superiori. Tra loro, come ricordò Felice Serra, allora capo della Municipale, durante le manifestazioni per i cinquant’anni dall’alluvione, c’era Giuliano Bianchini, il vigile che con la moto andò a controllare, la mattina del 4, la situazione dell’argine e tornò precipitosamente indietro, inseguito dalla piena dell’Ombrone.

Alle 7.45 il fiume ruppe gli argini in tre punti e la città fu invasa dall’acqua: abitazioni, locali, bar. Il corso diventò un fiume, con le case a fare da argine, e le cose e gli oggetti furono trascinati via dall’acqua, che raggiunse anche i tre metri. Le auto erano parcheggiate sulle Mura, per cercare di salvare il frutto di tanti sacrifici. Ma anche le campagne furono devastate.

«I miei genitori, che erano i titolari del Caffè nazionale, videro spazzato in un’ora il lavoro di vent’anni – afferma Laura Cutini –. Loro rimasero sulle Mura, e furono ospitati dai miei zii, mentre io e Silvia rimanemmo in casa in via dei Mille con la nonna».

Gli arcieri sulle Mura e i soccorsi

Gli arcieri della città si diedero subito da fare: dalle Mura lanciavano frecce legate a grosse funi che, con le carrucole, servivano a far arrivare i viveri ai grossetani intrappolati nelle case. Tra loro c’era anche un giovane Lucio Parigi.

L’insegnante Benito Bromo era a Campagnatico per un consiglio di classe. Provò a tornare a casa, ma dovette abbandonare l’auto in panne. Passò la notte nel bar di Batignano e impiegò tre giorni per tornare dalla sua famiglia. «Andai sulle Mura, dall’altro lato c’era mio fratello, a gesti richiamai la sua attenzione e seppero che stavo bene». (a questo LINK il suo racconto)

Lo studente Matteo D’Angelo, con il suo canotto da mare, portò latte e carne a chi era intrappolato in casa con l’acqua alta e mise in salvo una donna incinta con il suo bambino piccolo. (a questo LINK il racconto)

Anche Raffaello Rossi usò un canotto per raggiungere casa dei suoi, ma era un canotto dell’Eurovinil, l’azienda per cui lavorava: un prodotto nuovo, appena messo a punto, che era stato battezzato Danubio. (a questo LINK il racconto)

Dentro le case: acqua, fango e farina

«Abitavo in via Scansanese – racconta Mariella Montecchi –. Gli zii abitavano a piano terra, cominciava a salire l’acqua da tutte le parti. Corsero sulle scale per salire da noi, al primo piano, con quello che potevano salvare. I cani in terrazza, l’acqua saliva velocemente, fino a tre metri. Fuori passavano animali: una mucca, un maiale. Per fortuna avevamo cibo; con la farina tante schiaccine… Dopo tre giorni l’acqua si ritirò: un fango immenso. Tutti al lavoro. Ricordo le code alla parrocchia per prendere il pane e poco altro… È passata una vita, ma certe cose non si dimenticano».

Lia Bambagioni aveva sei anni e abitava in campagna, vicino al fiume Ombrone. «Quando ha rotto gli argini siamo scappati durante la notte con un trattore guidato da mio padre – racconta –. Su un rimorchio eravamo due famiglie. Mia madre mi copriva la testa con una coperta, ma io sbirciavo: ho visto scendere dalla collina una marea di acqua e fango, la strada non si vedeva più. Il babbo ha raccontato poi che aveva come punto di riferimento, su un poggio di fronte, un grande albero e un vicino di casa con una lanterna che faceva luce. Gli uomini stavano controllando dalla sera la situazione, e così siamo scappati e ci siamo salvati. Dopo qualche ora la vallata era un lago e la nostra casa sommersa per metà. Non ricordo quando siamo rientrati, ma era un mare di fango. 4 novembre 1966: una data epica per me».

Dal ponte di Istia al Cristo

Italo Rossi raccontava qualche anno fa: «La sera del 3 novembre 1966 partimmo per Roccastrada, ma arrivati vicino a Istia d’Ombrone, fatta una curva, mi ritrovai nell’acqua dell’Ombrone che aveva già esondato in alcuni punti. Fortuna volle che di lì a poco passasse un autotreno, l’autista aveva delle titubanze, e andò alla guida un autista della Rama, il signor Nocentini, che spingendo l’auto ci portò all’asciutto. Fummo accolti nel podere della famiglia Diligenti. La mattina del 4 novembre alle 7 sentimmo il ponte di Istia crollare sotto i colpi della piena. Ci rifugiammo in una fornace. Passammo due giorni a patate lesse e un fagiano. Eravamo 22». (a questo LINK il racconto)

«L’elicottero del 4° Stormo fece la spola tra l’aeroporto e i casolari isolati per portare viveri e medicinali – racconta un lettore, Erio Bertizzolo –. Fu richiamato per un intervento urgente mentre il maresciallo Andrea Mandanici si era calato su un tetto, e lì rimase fino al tramonto, quando l’equipaggio ebbe l’autorizzazione e la possibilità di andarlo a recuperare. Tra l’altro, utilizzando il canotto a motore di un collega, partimmo dal circolo ufficiali di Marina per soccorrere una famiglia isolata nella zona del Cristo, ma non potemmo portare in salvo la nonna, che non volle calarsi nel canotto dalla finestra del primo piano “perché le si vedevano le mutande”».

I ricordi dei bambini

Il ricordo della piccola Laura, allora una bambina, è quello degli zii e delle cugine che salgono di corsa le scale: «Mia zia teneva in mano un pollo mezzo spennato». (a questo LINK il racconto)

Maurilio Bartolini aveva tredici anni e abitava a Castiglione della Pescaia. «Il rumore del mare aumentava di intensità e sul tetto la pioggia faceva il rumore di un tamburo suonato a quattro mani. Poi il buio in casa. Anche stavolta la Maremmana ci aveva traditi. Candele accese dentro e lampi fuori. Una baraonda. Ricordo il pianto di Cristina, che era in casa nostra. La mattina, non appena riuscii a uscire, mi avviai verso il Palazzo comunale e cominciai a rendermi conto di quale inferno si fosse abbattuto nella notte sul paese. La strada era fangosa. I tombini aperti. Foglie dovunque. Primo incontro, una bella biscia sul marciapiede. Secondo incontro, un tronco vicino alla Croce rossa. Mi spinsi fino alla spiaggia e, lo confesso, mi misi a piangere» (a questo LINK il racconto).

I giorni dopo: Ribolla, la mandria, i funghi

«Mia mamma, Gabriella Ferioli, che all’epoca aveva 19 anni e abitava a Ribolla, si ricorda che quel giorno si trovava a Grosseto in visita a dei parenti – racconta Cinzia Bartolini –. Riuscirono a trovare un passaggio per rientrare a Ribolla tra acqua, fango e gente che spalava la melma dalle abitazioni e dai negozi. Qualche giorno dopo arrivò a Ribolla un camion con della biancheria da lavare, tutta fangosa, proveniente da Grosseto. Alcune donne la presero con la promessa che sarebbero state pagate per il lavoro. La lavarono al fosso e la stesero ad asciugare. Dopo qualche giorno tornò il camion a ritirare la roba pulita, ma l’autista disse alle donne che non poteva pagarle e che si potevano tenere la biancheria. Mosse a compassione, le donne restituirono tutto».

Quando le acque si ritirarono lasciarono un carico di morte: gli animali, le mucche delle fattorie, tutte annegate. E soprattutto un uomo. Per salvare la mandria morì il buttero della fattoria Acquisti, a Braccagni, Santi Quadalti (nella foto qui sopra), che si gettò nelle acque per aprire il recinto e far fuggire gli animali e invece perse la vita assieme alle bestie che voleva salvare. «Un camion carico di animali morti fu fermato all’uscita di Grosseto – raccontò Giuseppe Sargentoni –. Qualcuno senza scrupoli, proveniente da fuori, aveva pensato di raccoglierli e poi macellarli per venderli fuori regione».

La figlia di Giuseppe, Roberta, allora una bambina, ricorda: «La nostra casa, nella zona di San Giuseppe, fu risparmiata. Nelle settimane seguenti ricordo intere tavolate di funghi, sott’olio, cotti, crudi. Mio padre andava nel bosco e tornava con panieri colmi, tanto che non sapevamo più cosa farne».

Lo stadio, la ricostruzione e la città

Anche gli impianti sportivi furono invasi da fango e acqua: lo stadio del Grosseto fu ricoperto dal fango e giocatori e dirigenti si improvvisarono muratori e operai per rimettere tutto a posto.

L’opera di ricostruzione, guidata dal sindaco Renato Pollini, fu immane. Fu una specie di anno zero per la Maremma, ma, come ricordava lo stesso Pollini, la popolazione «non si pianse addosso ma seppe rimboccarsi le maniche per ricostruire la città». Era una città che si scoprì sola ma vicina, una città che fece quadrato attorno a chi aveva perso tutto.

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