RIBOLLA. Dopo la delibera del Comune di Roccastrada e la raccolta di oltre 15mila firme le associazioni tornano ad appellarsi agli esponenti in Regione contro l’installazione dell’impianto agrivoltaico a Ribolla. Alcuni di loro si sono già espressi.

Il “Collettivo di Ribolla – Diritti in Palestina“, il “Coordinamento per la Pace di Grosseto“, insieme a “Laboratorio per la Pace di Orbetello” e “Pitigliano per la Palestina” rinnovano l’appello al consigliere regionale maremmano Minucci (FdI) e al già sindaco di Roccastrada Leonardo Marras, ora assessore regionale della Toscana.

L’impianto a Ribolla e la società sotto la lente dei comitati

«Secondo quanto ricostruito da un’inchiesta giornalistica, la società israeliana Shikun&Binui avrebbe costituito in Italia, a partire dal 2024, cinque società veicolo prive di dipendenti e con capitale sociale minimo, tutte controllate dalla medesima Shikun&Binui Energy Europe B.V. e amministrate dallo stesso soggetto, responsabile del dipartimento energetico del gruppo – ricordano le associazioni – L’azienda israeliana Shikun&Binui è stata inserita nella lista “nera” predisposta dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani relativa alle imprese operanti negli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati».

«Da quanto emerge da una verifica camerale, una società c.d. veicolo la cui proprietà è detenuta per intero dalla Shikun&Binui Energy Europe B.V. ha presentato un progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico da realizzare nella frazione di Ribolla per una potenza complessiva pari a 19.955 kWp, attualmente in fase di autorizzazione unica energetica presso la Regione Toscana – precisano i comitati – Il dipartimento energetico di Shikun&Binui, secondo la medesima ricostruzione, risulterebbe coinvolto nella realizzazione di infrastrutture dual-use negli insediamenti in Cisgiordania e nel Golan siriano occupato, e la casa madre nella costruzione di opere nella Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est, oltre che in un accordo di sfruttamento di giacimenti di gas al largo delle coste di Gaza tramite società controllate anch’esse censite nella medesima lista Onu».

«Nuovamente chiediamo a Minucci e Marras di sostenere le richieste che vengono in difesa del territorio che li ha eletti»

I comitati ricordano anche quanto riportato nello Statuto regionale. «Nello statuto regionale vi è riportato che la Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea – dicono i comitati – La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani».

«C’è anche la Mozione n. 2128 dell’11.06.2025 con la quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta della Regione Toscana ad attivarsi – dicono – che dice chiaramente “al fine di interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del Governo israeliano e con gli enti e le strutture ad esso direttamente riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato”».

«Risulta inaccettabile il coinvolgimento di aziende che traggono profitto da attività economiche nei territori occupati palestinesi o in contesti segnati dalla violazione dei diritti fondamentali della persona».

Infine l’appello: «Alla luce di quanto si legge nella delibera, peraltro già segnalato dal Collettivo di Ribolla – Diritti in Palestina, dopo che si sono espressi i consiglieri Galletti e Rossi Romanelli (M5S), Falchi (AVS) e Bai (PD), nuovamente chiediamo al consigliere regionale maremmano Minucci (FdI) e all’ex sindaco di Roccastrada Marras di sostenere le richieste che vengono in difesa del territorio che li ha eletti».