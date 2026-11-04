FOLLONICA – Sulla base dell’esperienza maturata nel “Comitato per il No al Referendum sulla Giustizia” giovedì 28 ottobre si è formalmente costituto un nuovo soggetto politico che si è denominato “Alleanza per la Costituzione”.

Ne fanno parte, per il momento, alcuni partiti politici (Pd, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana), la Cgil e varie Associazioni (Anpi, Restiamo Umani, Libertà e Giustizia, Follonica a Sinistra, e La Pievaccia), oltre a singoli cittadini.

«Appena approvata la discussa riforma della legge elettorale – spiegano i fondatori –, anche a Follonica, come nel resto del Paese, ha preso avvio una mobilitazione popolare tesa a salvaguardare i principi della democrazia rappresentativa contenuti nella Carta Costituzionale così pericolosamente messi a rischio dalla legge approvata».

«Alleanza per la Costituzione è naturalmente aperta a nuove adesioni da chiunque abbia a cuore la democrazia nel nostro Paese».

«Già prima dell’approvazione, di fronte alla Proposta di legge, illustri costituzionalisti avevano espresso forti perplessità, ora che la legge elettorale è stata approvata, le preoccupazioni si sono notevolmente accentuate sia per il metodo (approvazione senza confronto con l’opposizione parlamentare) sia per il contenuto che presenta un’impostazione inconciliabile con la democrazia rappresentativa così come contemplata nella Carta Costituzionale».

«“Alleanza per la Costituzione” si propone di organizzare conferenze, incontri di approfondimento e iniziative informative come occasioni di incontro con i cittadini per restituire loro il diritto ad eleggere un Parlamento davvero rappresentativo così come previsto appunto dalla nostra Costituzione».

«Si propone altresì di ritrovare lo stesso spirito e la stessa partecipazione del referendum sulla giustizia per far capire che è in gioco la tenuta della Costituzione e per far crescere una forte e attiva partecipazione contro i pericoli di questa riforma».