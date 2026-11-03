GROSSETO – Fine settimana da incorniciare quello appena passato per i colori del Judo Grosseto, protagonista assoluto su due palcoscenici di altissimo livello agonistico.

Sabato la fruttuosa partecipazione al Trofeo “Giovani Leoni” a Brembate di Sopra. ​La lunga trasferta in terra bergamasca per la manifestazione organizzata dalla società Bergamasca Sankaku ha regalato grandissime soddisfazioni ai grossetani nelle categorie giovanili.

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Nella categoria Ragazzi, oro per Federico Borracelli (Kg. 40) e per Guglielmo Catocci (Kg. 44), entrambi con quattro combattimenti vinti, il bronzo di Ilinca Pitel (Kg. 40 femm.).

Nella categoria Fanciulli il gradino più alto del podio per Giosuè Friolo (Kg. 28) , al termine di una cavalcata di 5 combattimenti vinti; quinta posizione per Gabriel Guidoni (Kg. 32) con tre combattimenti vinti.

Domenica invece, al Memorial “Domenico Drago” valido per il Campionato Nazionale ENDAS, la scia di successi del Judo Grosseto è proseguita con due metalli preziosi. Senza rivali Massimo Borracelli nella Classe ESB, Kg. 42, primo classificato con un en plein di quattro vittorie su altrettanti incontri. Argento per Maxim Pitel nella Classe Cadetti, Kg. 55 al termine di un’ottima prova.

​La società maremmana esprime un sincero ringraziamento ai tecnici Andrea Casaglia e Riccardo Borracelli per la costante dedizione e la guida fondamentale a bordo tatami, oltre ai genitori dei ragazzi per il prezioso e continuo supporto logistico e morale in queste impegnative trasferte.