GROSSETO. Il Progetto Co-housing, che l’Associazione Olympia de Gouges ha avviato ad aprile di quest’anno, coinvolge direttamente, attraverso uno spazio e una modalità di coabitazione, 4 donne che provengono da esperienze di protezione vissute presso le strutture protette gestite da Olympia. Il progetto rappresenta una sperimentazione pilota, prima nella nostra provincia, ed ha come finalità il definitivo avvio all’autonomia di ciascuna donna con i suoi figli, un lavoro e un nuovo luogo dove fare le sue scelte di vita.

L’Associazione Olympia de Gouges, con le Operatrici esperte e le professioniste dedicate, sta portando avanti da mesi un piano di azione personalizzato per ciascuna delle 4 ospiti. Operatrici, mediatrici, educatrice e psicologa condividono con le donne l’individuazione dei bisogni e le possibili risposte.

La Fondazione CR Firenze, che ha apprezzato e condiviso gli obiettivi progettuali, sostiene dal 2017 le attività dell’Associazione. Inoltre, il progetto di quest’anno prevede un percorso formativo sull’approccio trauma-informato. Il corso di formazione che avrà come titolo Ritrovare le radici è già calendarizzato per il 23 gennaio 2027, è destinato a psicologhe, assistenti sociali, mediatrici, educatrici ed ha come obiettivi formativi lo sviluppo delle competenze per costruire un quadro di riferimento e un linguaggio comune per una maggiore integrazione delle competenze nei percorsi di uscita dalla violenza (è prevista la richiesta di crediti Ecm).

La violenza domestica, sommata all’isolamento dalla famiglia e dalle reti sociali e amicali, alimenta un circolo vizioso di violenza e sopraffazione che genera paure, senso di inadeguatezza e impotenza in chi le subisce.

È proprio in virtù di queste considerazioni che la Fondazione CR Firenze, sensibile al tema, sostiene l’Associazione Olympia de Gouges nel facilitare l’indipendenza lavorativa e abitativa che costituiscono i presupposti fondamentali per il definitivo affrancamento dalle situazioni di violenza. E, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Querce di Mamre ODV di Grosseto, che fa parte del tavolo contro la violenza economica, è nata l’idea di attuare la sperimentazione di co-housing per donne in uscita da case rifugio o di seconda accoglienza, permettendo loro, durante il periodo di co-housing, di accedere a formazioni lavorative o di inserirsi nel mondo del lavoro per conquistare quell’autonomia economica necessaria per sostenere le spese di un alloggio in modo indipendente.