GROSSETO. «La Tirrenica è la grande assente delle manovre del Governo: cinque Leggi di Bilancio e zero fondi. La costa non può più aspettare: basta promesse, servono risposte e finanziamenti certi» esordisce così Marco Simiani, deputato Pd del territorio, in un intervento che ricorda lo stato dell’arte dell’opera.

«Cinque Leggi di Bilancio, zero finanziamenti e risorse precedentemente stanziate addirittura definanziate. Questo è il bilancio del Governo Meloni sulla Tirrenica. Dopo anni di annunci, promesse e dichiarazioni del ministro Salvini, non c’è ancora una prospettiva concreta per la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per la Toscana e per tutta la costa tirrenica», ricorda l’onorevole.

«Nel 2022 Salvini annunciava l’imminente avvio dei lavori – prosegue – Oggi siamo ancora fermi: il passaggio delle competenze da Sat ad Anas non è stato completato, mancano certezze sulle risorse e l’opera non ha trovato le necessarie garanzie nel Contratto di programma Anas. Non servono altre dichiarazioni: servono decisioni, finanziamenti e tempi certi».

«A pagare il prezzo di questa immobilità sono cittadini, lavoratori e imprese»

«L’Aurelia continua a rappresentare un problema di sicurezza e collegamenti, mentre un intero territorio vede penalizzate le proprie possibilità di sviluppo. La costa toscana non può continuare a essere dimenticata».

Simiani annuncia quindi la mobilitazione. «Il prossimo 13 novembre sarò a Roma, insieme ai rappresentanti delle Province, delle Camere di Commercio, ai sindaci e alle forze economiche e sociali, per protestare e chiedere conto di questa situazione. Non è più accettabile che un’opera strategica venga continuamente annunciata e mai concretamente realizzata».

«Ho inoltre scritto ai Prefetti di Grosseto, Livorno e Pisa – prosegue – chiedendo loro di promuovere e organizzare un incontro istituzionale, invitando innanzitutto l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme (come Commissario dell’opera), affinché illustri lo stato dell’iter, il completamento del passaggio delle competenze da Sat ad Anas, il quadro delle risorse finanziarie, le coperture necessarie e il cronoprogramma per la realizzazione della Tirrenica».

«All’incontro ho chiesto di invitare il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, i Presidenti delle Province di Grosseto, Livorno e Pisa, i Presidenti delle Camere di Commercio, i sindaci dei Comuni interessati, tutti i parlamentari toscani di Camera e Senato e le rappresentanze economiche, imprenditoriali e sindacali del territorio. Saranno chiamati ad ascoltare le spiegazioni di Anas e a contribuire a un confronto istituzionale sul futuro dell’opera», ricorda Simiani.

«È Anas che deve fornire risposte chiare e assumere impegni precisi – puntualizza Simiani – Vogliamo sapere quando sarà completato il passaggio da Sat ad Anas, quali risorse sono necessarie e quando saranno garantite, quali sono i tempi per la realizzazione dell’opera».

«Non accetteremo un altro incontro fatto di promesse: servono risorse, un cronoprogramma e impegni verificabili – conclude – Dopo cinque Leggi di Bilancio, il Governo non ha più alibi. La Tirrenica non può essere sacrificata ancora. La costa toscana ha diritto a infrastrutture sicure, collegamenti efficienti e opportunità di sviluppo. Ora il Governo deve passare dalle parole ai fatti. E deve dire chiaramente quando intende farlo».