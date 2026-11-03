PRATO. Al via la nuova edizione di Missione Eco Green – Gioca. Scopri. Cambia!, il progetto educativo promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro, dedicato alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza attiva. La scorsa edizione ha coinvolto 857 istituti scolastici, 1.845 classi, oltre 40.590 studenti e studentesse e 931 docenti in tutta Italia. Un percorso innovativo ideato per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità in modo concreto e partecipativo e promuovere comportamenti responsabili nella vita quotidiana.

Rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, Missione Eco Green propone attività didattiche calibrate alle diverse fasce d’età. Attraverso materiali educativi e il gioco illustrato CercaTrova, disponibile sul sito www.missioneecogreen.it, alunne e alunni sono invitati a riconoscere comportamenti corretti e scorretti nei confronti dell’ambiente e ad approfondire temi come il risparmio energetico, la raccolta differenziata, la mobilità sostenibile e la lotta agli sprechi. La nuova edizione amplia il percorso con due nuove tematiche dedicate alla biodiversità marina e al consumo consapevole.

Le classi sono inoltre invitate a tradurre le conoscenze acquisite in azioni concrete, elaborando e condividendo azioni-impegno e foto-testimonianze che raccontino le scelte sostenibili intraprese e le attività realizzate per la tutela dell’ambiente.

«Da anni Estra crede nella scuola come luogo di cambiamento. È qui che si formano le cittadine e i cittadini di domani, chiamati a prendersi cura dell’ambiente e delle comunità in cui vivono. Con questo progetto vogliamo contribuire a diffondere una cultura della sostenibilità che non si fermi alla conoscenza, ma incoraggi le nuove generazioni, insieme ai loro docenti, a tradurre ciò che imparano in azioni concrete. Lo scorso anno abbiamo coinvolto oltre 40.000 studenti e studentesse in tutta Italia: un risultato importante, che conferma il valore di un percorso capace di mettere al centro la partecipazione e la responsabilità individuale. Perché la transizione energetica inizia anche dai piccoli gesti quotidiani» dichiara Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra.

I premi di Missione Eco Green

Sette degli otto premi saranno assegnati attraverso la valutazione di una giuria composta da rappresentanti di Estra, che selezionerà i contributi sulla base di originalità, creatività e attinenza ai temi del progetto. L’ottavo premio sarà invece attribuito tramite estrazione tra le classi che avranno caricato almeno un’azione-impegno. Cinque premi saranno destinati alle scuole di Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, con un premio per ciascuna regione; gli altri tre andranno alle scuole delle restanti regioni italiane.

A ciascuna scuola vincitrice sarà assegnato un buono del valore di 500 euro, utilizzabile per l’acquisto di materiale didattico oppure per la formazione del personale docente. Nelle cinque regioni di radicamento storico di Estra (Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria), le scuole ospiteranno inoltre una giornata di premiazione con “La scomparsa dell’acqua”, uno spettacolo-laboratorio a cura di Straligut Teatro.

Attraverso una favola ironica e coinvolgente, l’esperienza affronta i temi dello spreco delle risorse, del bene comune e della responsabilità collettiva, coinvolgendo attivamente alunne e alunni con attività teatrali, costumi di recupero e musica dal vivo realizzata anche con oggetti di uso comune.