SORANO. Il Comune celebra il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con una cerimonia commemorativa in programma mercoledì 4 novembre, alle ore 15.30, al parco delle Rimembranze nel capoluogo.

La ricorrenza, che segna la fine della Prima guerra mondiale per l’Italia, rappresenta un’occasione per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese e per ricordare il valore dell’unità nazionale, della libertà e della pace.

«Il 4 novembre è una giornata di memoria, ma anche di riflessione sul presente – sottolinea il sindaco Barbara Belcari – Ricordiamo chi ha perso la vita per il nostro Paese e il sacrificio di intere generazioni che hanno conosciuto gli orrori della guerra.

«Oggi – conclude – mentre assistiamo ancora a conflitti e sofferenze in tante parti del mondo, questa ricorrenza deve richiamarci con forza al valore della pace. La memoria del passato deve essere un monito per il futuro, soprattutto per le giovani generazioni, affinché comprendano quanto siano preziose la libertà e la convivenza pacifica».