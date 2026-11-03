SCARLINO. È un giudizio positivo quello espresso dalla struttura aziendale Femca (Saf) sui primi mesi di lavoro della Sol Tiox, l’ex Venator di Scarlino. Si è riunito nei giorni scorsi il gruppo composto da Dario Tonelli, rsu, Emanuele Cascioli, Andrea Comin, Giacomo Bogi, Davide Falchi e Lorenzo Pozzo, che si sono confrontati con Gian Luca Fè della segreteria di Femca Cisl Toscana.

«Nell’incontro – sottolinea Fè – abbiamo messo in evidenza come la ripartenza dell’impianto e la ripresa della produzione siano elementi positivi in prospettiva, ma che la soddisfazione per il parziale superamento delle difficoltà non deve far abbassare l’attenzione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali su alcuni aspetti fondamentali».

Tra questi c’è la prospettiva futura: è importante, hanno detto i partecipanti alla riunione, avere notizie certe sul piano industriale, per avere garanzie sulle prospettive a medio e lungo termine dell’azienda. In particolare, la Saf ha sottolineato l’importanza dell’Accordo di programma, che deve ancora essere firmato con le istituzioni coinvolte.

Altro elemento chiave per la Saf è la sicurezza: «Occorre avere la consueta attenzione per la sicurezza sul lavoro, rilevando e segnalando immediatamente le eventuali criticità e le problematiche dei reparti», precisa Fè.

Ultimo, ma non per importanza, il lavoro per il rinnovo del contratto integrativo: «Ci impegneremo, come sempre, per trovare le migliori condizioni possibili di lavoro per i dipendenti di Sol Tiox, con un’attenzione anche al welfare aziendale e alla conciliazione vita-lavoro», commenta Fè.

I componenti della Saf, inoltre, rinnovano la loro disponibilità nei confronti dei colleghi dipendenti di Sol Tiox: «Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per i lavoratori, perché crediamo – conclude Fè – che la partecipazione di ciascuno alla vita aziendale sia un elemento cardine nel percorso di mantenimento dell’attività dell’azienda, che rimane uno stabilimento chiave per tutto il Polo chimico di Scarlino».