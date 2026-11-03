GROSSETO – Domani, mercoledì 4 novembre, i tecnici sportivi Terramare/UISP scenderanno al fiume Ombrone per ricordare l’alluvione di 60 anni fa. Simbolicamente l’imbarco sarà presso il Berrettino alle 10, proprio dove nel 1966 l’Ombrone ruppe l’argine e si verificò l’esondazione della città.

Alla discesa parteciperanno giovani tecnici e “vecchie glorie” della canoa maremmana che negli anni hanno saputo valorizzare il fiume per le sue peculiarità.

“Siamo orgogliosi di realizzare questa ulteriore avventura che ripetiamo ormai oggi dieci anni – afferma Maurizio Zaccherotti, presidente Associazione Terramare e Coordinatore Nazionale UIsp Acquaviva – l’obiettivo è sensibilizzare le persone sul rispetto del fiume Ombrone ricordando che è un corso d’acqua che può togliere ma può anche dare tanto. Da ormai oltre 15 anni la nostra associazione valorizza il fiume Ombrone organizzando innumerevoli iniziative, come pulizia del fiume, discese rafting e packraft, corsi di kayak e sup, trekking, l’evento nazionale Vivifiume Ombrone e non ultimo il Palio Studentesco che ogni anno riscuote sempre più successo”. Da domani ripartono ufficialmente le attività Terramare sul fiume Ombrone con eventi rafting e iniziative con le scuole.