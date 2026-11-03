GAVORRANO – “Oggi pomeriggio il Consiglio dell’Unesco ha deliberato la conferma del “cartellino verde” per il Geoparco Unesco, a seguito della missione di rivalidazione che si è svolta nell’ultima settimana di luglio. È una grande soddisfazione per il Consiglio direttivo, i tecnici e la comunità del Geoparco, poiché si tratta del quarto esame superato brillantemente dal 2010, anno in cui fu inserito nella European and Global Geoparks Network Under the Auspices of Unesco”.

La presidente del Geoparco Unesco e Parco nazionale delle Colline Metallifere Fabiola Favilli annuncia così il risultato di un grande impegno profuso per il raggiungimento di un obiettivo tanto qualificante, nonché un prestigioso riconoscimento per il territorio.

I Geoparchi sono infatti soggetti ogni quattro anni a un riesame del funzionamento e della qualità, al termine del quale ricevono una carta verde se rispondono ancora pienamente ai criteri, oppure una carta gialla se non hanno più i requisiti. In quest’ultimo caso vengono concessi due anni per adeguarsi.

Il Geoparco Unesco, il cui territorio fino a poco fa coincideva con i confini del Parco nazionale delle Colline Metallifere e ora è esteso anche ai comuni di Castelnuovo di Val di Cecina e Pomarance, in provincia di Pisa, e di Radicondoli, in provincia di Siena, dalla sua istituzione ha sempre ottenuto il “cartellino verde”.

Le visite dei validatori Kati Kangas del Salpausselkä Unesco Global Geopark (Finlandia) e Henning Zellmer dell’Harz Braunschweiger Land – Ostfalen Unesco Global Geopark (Germania) hanno attraversato l’intero territorio e previsto tappe ai musei, alle Porte del Parco, ai geositi e all’Archivio minerario, oltre a incontri con produttori locali e rappresentanti di associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione delle tipicità.

I sindaci e gli assessori hanno mostrato agli ispettori dell’Unesco le peculiarità dei propri comuni e, insieme alla presidente del Geoparco Fabiola Favilli, al direttore Salvatore Livreri Console e allo staff tecnico composto da Fabrizio Santini, Marco Porciani e Fulvio Turacchi, hanno presentato le attività di educazione ambientale, quelle di ricerca con le università, la promozione del geoturismo e la costante attenzione alla sostenibilità.

“Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della validazione, in particolare il direttore, lo staff tecnico del Parco e i sindaci. Siamo già pronti per sviluppare i progetti e gli interventi che interesseranno il territorio e le comunità nel prossimo quadriennio: strategie che i validatori hanno condiviso con entusiasmo”, ha concluso la presidente Favilli.